Un partido de otra 'Quinta'

Los ochenta fue la última década del fútbol accesible entre los grandes. Encontrarse a Butragueño, Míchel, Pardeza, Sanchís o Martín Vázquez tomando una cerveza en la Castellana, o viendo en el cine el último súper estreno de la cartelera, era algo mucho más habitual de lo que pudiera parecer ahora. Los noventa empezaron a revertir aquella tendencia, pero al menos dejaron para el recuerdo las cuatro ligas seguidas del Dream Team de Cruyff y un equipo que se ganó el corazón de todo un país: el CF Extremadura. Los de aquella 'quinta', la de los noventa, son incapaces de disociar la palabra Almendralejo de aquel coqueto Francisco de la Hera. Los de los ochenta no pueden olvidar la remesa de canteranos blancos que estableció un récord en la Liga nunca igualado hasta la fecha: ganar cinco ligas consecutivas.

Y todos esos recuerdos se juntan hoy en la Ciudad Deportiva del Granada CF (11:30 horas), donde un filial invicto como local en dicho escenario recibe a un Extremadura UD que, pese a ser heredero legal del anterior, conserva todo el romanticismo del aficionado al fútbol español. El partido, que se jugará a las 11:30 horas para dar tiempo a que el aficionado rojiblanco que lo desee pueda viajar a Córdoba sin tener que sacrificar el 'B', será el del debut de Rafael Martín Vázquez como entrenador. Casi nada.

Pedro Morilla cuenta con la totalidad de su plantilla para medirse al cuadro azulgrana

La victoria por 4-0 cosechada la semana pasada ante el Écija parece que no fue suficiente para la directiva de un club que, pese mantener un discurso prudente, tiene el ascenso entre ceja y ceja. Así se explica que, tras la goleada, Manolo Ruiz fuera destituido como míster de los de Almendralejo. Sólo dos rivales -Ejido y San Fernando, la semana pasada- han puesto en aprietos a los de Morilla desde que éstos confirmaran su cambio de sede como local a la Ciudad Deportiva. Ninguno pudo pasar del empate a cero. Ante el Extremadura será otra historia.

Es tierra de poetas Almendralejo. Carolina Coronado o el ilustre José de Espronceda, dos almendralejenses ilustres, dieron el pistoletazo de salida al Romanticismo literario. Aunque para romanticismo el que envuelve al encuentro. Y es que, a todo lo expuesto anteriormente, cabe añadir que fue el Extremadura UD el rival ante el que el Granada B consiguió el primer y hasta ahora único ascenso de su historia a Segunda B. Mucho ha llovido desde entonces (temporada 2012-2013). Ahora el 'B' es un equipo consolidado y los visitantes firmes candidatos a todo con un técnico al que ya se verá qué tal le sienta el azulgrana. El madrileño también cuenta entre sus filas con su particular 'quinta'; formada por futbolistas de la talla de Airam Benito, Airam Cabrera o Kike Márquez.

Una semana más, Morilla tiene a todos sus hombres disponibles. Queda la duda así de si el sevillano apostará por repetir once o hará rotaciones respecto al choque de hace siete días frente al San Fernando. Ante el equipo de la Isla de León, el míster encontró salidas al bloqueo en la segunda mitad, cuando dio entrada a los brasileños Jean Carlos y Caio Emerson. Este último va ganando minutos conforme pasan los encuentros, pero no parece probable que sea titular hoy. En su debut al frente de un banquillo, Martín Vázquez no podrá contar con el lesionado Pardo ni con Borja García, que cumple su último encuentro de sanción.