No hay nada en juego entre Valladolid y Covirán Granada esta tarde. Bueno, sí, que los pucelanos acaben 'eligiendo' rival en los play off, pero porca miseria porque queden como queden, el factor Pabellón Pisuerga no está en liza. Si el premio para los castellanos por ganar es nimio, para los granadinos sí que no tiene valor alguno. Asegurado ser cabeza de serie, es decir, jugar toda la fase de ascenso con el Palacio a favor, al equipo le da hoy igual perder que ganar. Un partido de preparación para las curvas que empiezan la próxima semana. Y ante eso, nadar y guardar la ropa esta noche es la consigna: no perder el ritmo de partidos pero sin forzar la máquina.

En el Covirán están concienciados de que esta tarde-noche tienen más que perder que ganar. Y además saben lo que es tener la enfermería plagada de efectivos importantes en las últimas semanas. Tanto es así que, por ejemplo, ni Jesús Fernández ni Eduardo Pérez de la Blanca se pegarán la paliza A-4 para arriba. El alicantino tiene problemas en un gemelo mientras que el granadino atraviesa un proceso vírico. En otras circunstancias, con el equipo jugándose los cuartos, viajarían. Pero con buen criterio el cuerpo técnico les ha dejado en tierra para que lleguen descansados a las eliminatorias.

También esa conciencia sobre las lesiones en el Covirán está provocada por las que atravesaron Carlos de Cobos y Tyran de Lattibeaudiere en fechas recientes. Ambos vuelven al equipo, aunque en el caso del brasileño su recuperación ha sido toda una montaña rusa. Unas veces podía jugar y otras no, muchas de ellas dependiendo del rival. Pablo Pin tiene previsto que ambos tengan minutos en el encuentro de esta noche, aunque no les mantendrá en pista más tiempo del necesario. De ahí a que, de nuevo, entre en la citación para el choque ante el Valladolid del canterano Marcos Vigo.

Los granadinos deberán tener especial cuidado en no caer en el juego de cuerpo a cuerpo que muchas veces propone el Comercial Ulsa Valladolid, que está mucho más obligado que los de Pablo Pin a ganar para entrar en los play off en buena posición y ganando a uno de los principales candidatos a subir como es el Covirán. Las rachas de los dos conjuntos son las mejores de las últimas jornadas. Los rojinegros suman tres triunfos en línea mientras que los pucelanos acumulan dos (como Zornotza), el último de ellos ante el Cambados la semana pasada y que entregó en bandeja de plata el ascenso a Oro del Sammic. Esto huele ya a fase de ascenso. Hagan acopio de víveres.