Cinco partidos, bajo sospecha de amaño

Apenas 24 horas ha tardado en salpicar al fútbol granadino el escándalo que el lunes saltó a nivel nacional con una operación policial contra el amaño de partidos de Segunda División B y Tercera. La Unidad de Delitos Especializados y Violentos (UDEV) de la Policía Nacional sospecha que cinco partidos con equipos granadinos en liza habrían sido presuntamente amañados para realizar apuestas ilegales en casas radicadas en el continente asiático. Dichos encuentros envuelven principalmente al Atarfe Industrial Club de Fútbol, al que se investiga en cuatro de esos choques. También aparecen en el listado publicado ayer por el diario digital El Confidencial el Loja Club Deportivo (en dos ocasiones), y el Guadix Club de Fútbol y la Unión Deportiva Maracena (ambos en un encuentro). La operación, que sigue abierta y está encabezada por la comisaria principal María Marco, se está saldando hasta el momento con más de una treintena de detenidos, aunque ninguno de ellos en la provincia de Granada.

El listado de partidos bajo sospecha fue elaborado por el organismo Federbet, una organización sin ánimo de lucro dirigida a la lucha contra el amaño de partidos mediante la detección, a través de algoritmos matemáticos, de variaciones fraudulentas en las cotizaciones de los partidos en casas de apuestas, normalmente de origen asiático. Federbet fue el mismo organismo que en 2013 aseguró que un partido femenino entre la Real Sociedad y el Granada fue "amañado con total certeza", aunque posteriormente la denuncia quedara archivada por falta de indicios. En la citada lista se está apoyando la Policía Nacional para dirigir sus pesquisas. En concreto, y según avanzó ayer El Confidencial, están en el foco de la investigación 10 partidos de la temporada 2015-2016, en el que se enmarca el choque entre Loja y Maracena; 26 de la temporada pasada, entre ellos el Atarfe-Guadix, Vélez-Atarfe y Atarfe-Loja; y 15 de esta temporada. La UDEV sospecha del Atlético Malagueño-Atarfe, que se jugó hace apenas un mes.

El modo de actuación de la red desarticulada era que dos ex futbolistas, cabecillas de la organización fraudulenta y que contaban con colaboradores dentro de los equipos, influían para que durante los partidos se produjeran acciones que cambiaran los resultados en favor de los intereses de la organización, relataEl Confidencial. Esas acciones iban desde el forzamiento de penaltis, la habilitación de fueras de juego o la provocación de saques de esquina.

El primer partido que figura entre los sospechosos es el duelo entre Loja y Maracena de finales de la temporada 2015-16, y del que era vox populi que pasaron 'cosas raras'. Los lojeños se jugaban entrar en fase de ascenso y los maraceneros la permanencia de forma matemática. Este duelo es el único en el que no estaría presuntamente implicado el Atarfe. Este diario se puso ayer en contacto a última hora de ayer con Juan Ramírez, presidente maracenero, quien no dio ninguna versión de los hechos y se mostró sorprendido, ya que ningún miembro de la entidad se había dirigido a él para comunicarle la información aparecida. En el Loja tampoco hubo reacción oficial pero sí quisieron hacer saber a través de un portavoz no identificado que están "muy tranquilos y muy contentos de que salga todo esto".

Se da el caso de que el Loja CD ya se encuentra en una investigación por presunto amaño de un partido de la temporada pasada contra el CD El Palo, y que el mismo club del Poniente denunció ante la Guardia Civil. La entidad del Poniente, presidida por Antonio Guardeño, inmediatamente prescindió de los jugadores supuestamente implicados en los hechos (Javi Pérez, Plata, Darío y Garrido), y además instó a la Benemérita a investigar otros partidos de liga regular y de una fase de ascenso a Segunda B. La última que jugó el Loja fue contra el Palencia. Los lojeños ganaron el primer partido 1-2 pero cayeron en casa en la vuelta por 0-3. "Creemos que van a salir muchos más partidos", afirma esta fuente.

El Loja aparece en esta investigación relacionado con un presunto apaño del encuentro que jugó contra el Atarfe Industrial la temporada pasada. Es el conjunto de Sierra Elvira el más señalado en los documentos revelados por El Confidencial. Aparece tres veces más en duelos frente a Guadix, Vélez y Atlético Malagueño.

El presidente del Atarfe, Andrés Prieto, manifestó ayer su "sorpresa" por la aparición del nombre de su club en la presunta trama de amaños de partidos. Según el directivo, "la Policía tiene que investigar para que se aclare cuanto antes esta lacra en el fútbol modesto". Tras señalar que "nosotros actuaremos conforme a lo que se determine en las investigaciones", añadió que "a día de hoy pongo la mano en el fuego por mis jugadores". "Si viera algo sería el primero en tomar decisiones porque formo parte de una directiva que se deja los cuernos para conseguir dinero para que el Atarfe salga adelante y no nos pueden vender de esta manera", manifestó Prieto, que también tuvo palabras para comentar lo sucedido uno de los partidos que están bajo sospecha, el que jugó el Atarfe el pasado mes de enero en el campo del Atlético Malagueño, que es el único que se ha disputado bajo presidencia: "Fue un resultado lógico. Ellos son los líderes y nos pasaron por encima". Asimismo, el directivo mostró su apoyo a Darío, uno de los jugadores que fue expulsado la pasada temporada por el Loja por el presunto amaño de un encuentro. "Mientras no se diga lo contrario no ha hecho nada", dijo. Aunque el presidente del Atarfe no cree que su equipo esté involucrado en la trama de amaños de resultados, sí que se muestra convencido de que "algo pasa" en la categoría. Al respecto señaló que "hay un equipo malagueño en el que pasan cosas extrañas, como cuando vino a Atarfe, que celebraron su tercer gol como si hubiera ganado la Champions".

El otro club granadino que aparece nombrado en el informe policial es del Guadix CF, presidido por Lola Vilar. La presidenta no quiso entrar a valorar la situación ni a dar una versión oficial de parte del club, pero avanzó que en la Ciudad Episcopal no habían recibido ninguna notificación de parte de la Policía. Vilar sí confirmó un extremo, y es que a todos los jugadores del club, de todas las categorías, se les hace firmar un documento mediante el que se les prohibe realizar apuestas ni amaños en sus partidos. Una práctica similar a la que se practica en el Loja CD, aunque en él no se obliga a los futbolistas, si no que se les informa de un código de conducta que elabora ProLiga, una asociación de clubes de Segunda B y Tercera que lucha por dar visibilidad al fútbol modesto.

De momento, los clubes granadinos se limitan a aguardar el avance de los acontecimientos.