Otro paseo triunfal

Si algo está demostrando este play off de ascenso a LEB Oro es que el Covirán Granada se dejó algo por el camino en la Liga regular. Detalles de intensidad, de acierto y de capacidad defensiva. Lo de Navarra podía ser un espejismo. No en vano, el equipo pamplonés era a priori la Cenicienta de las eliminatorias. Lo de Zornotza, uno de los conjuntos más fuertes de la categoría, ya no. Los partidos a las 21:00 horas no son buenos amigos de los redactores de cierre. Siempre hay que economizar y correr mucho para llegar a tiempo con la rotativa. Y con el equipo de Pablo Pin como local en esta serie siempre es mucho más fácil: en los últimos cuartos no hay ni que mirar. Sólo darle a las teclas.

Por eso ayer, en el ecuador del tercer cuarto de un choque que terminó 79-68, los más de 4.300 espectadores del Palacio ya sabían que esta serie empezaría con un 1-0 a favor del cuadro nazarí; que como el Real Madrid de fútbol tiene recambios suficientes para jugar tan bien o mejor que los que salen de inicio.

Las imprecisiones dominaron los primeros segundos de un lucha intensa de principio a fin. Tras 4 ataques fallidos, Cadot anotó la primera canasta del partido tras capturar un rebote en el poste bajo. Contestó rápidamente De Cobos con un triple que concedía la primera ventaja a los nazaríes (2-3). Y la siguiente la fabricó Bowie que asistió para el alley oop de Lattibeaudiere ante un Palacio que poco a poco iba llenándose y subiendo los decibelios. A aro pasado, el jamaicano establecía la máxima ventaja parcial local (9-4), en el ecuador del primer cuarto, que neutralizaba Iriarte con un dos más uno. Un triple de Angelo y otro de De la Rúa tras fallo de Jesús Fernández también desde el perímetro empataba la contienda a 13 a 2:53 para que sonara la bocina.

La Fundación necesitaba reaccionar y Pin dio entrada a Corts, Milekovic y Uta; que para no perder la costumbre se cargó con una personal en la jugada inmediatamente posterior a su ingreso. Cuando fallan los centímetros se desnudan las carencias del rumano. A 37 segundos de la conclusión del primer periodo nadie las tablas seguían en el marcador. Borto las deshizo y con tres segundos Lafuente, que acababa de debutar con la rojinegra, buscó la proeza desde campo propio. Acertó para delirio de un Palacio que no sabía que el tiro había entrado con dos segundos de retraso. El árbitro sí ante las protestas de un público enfervorecido.

El segundo cuarto comenzó tal y como había terminado el precedente. Con un carrusel de fallos en todas direcciones. El colegiado se inventó unos pasos de Uta y Kvale rompió el tedio con un triple que concedía la primera ventaja del encuentro para Zornotza (15-16). A ritmo de tiro libre se recuperaba el Covirán. Primero Uta, para inaugurar su casillero de puntos, después Lafuente y más tarde Bortolussi para establecer el 20-16 a 6:37. Lafuente empezó a demostrar entonces su potencial defensivo a rebote limpio Mikel Garitaonandia solicitaba tiempo muerto tras un tapón ilegal de Cadot sobre Milekovic (22-16) para un parcial de 7-0. Orellano cortaba la sequía visitante con un triple desde el lateral del perímetro.

El encuentro crecía en intensidad y, poco a poco, también en acierto. Las muñecas ya estaban calientes y eso se notaba sobre la pista. Era el momento de las leyendas y por allí estaban Lattibeaudiere y Jesús Fernández. El primero para sacar un dos más uno de la nada y el segundo para sacarse una asistencia de la chistera que enrabietó a los visitantes. Falta antideportiva, dos de Bowie y posesión. Faltó rebañarla con una anotación pero lo que terminó llegando es la anotación de Estalayo que obligaba a Pin a pedir tiempo muerto a 1:02 (31-26). No le sentó bien el impasse a los locales, que encadenaron un 0-4 que obligó al míster granadino a parar de nuevo el partido a seis segundos y medio del descanso, al que se llegó con un ajustadísimo 33-30.

Tras la reanudación, Bowie y Bortolussi sacaron a relucir todo su poderío. El primero con una canasta de dos y una conducción a posteriori para regalarle un dos más uno al segundo, que acto seguido pegó un latigazo desde el perímetro para establecer la máxima ventaja del partido (41-30). Después de un nuevo tiempo muerto de Garitaonandia el festival del norteamericano continuaba. Arriba y abajo. Reboteando y anotando, con la mirada cómplice de un Lattibeaudiere que machacaba el aro para hacer rugir al Palacio y meter un 13-0 de parcial a un cuadro vasco que empezaba a contar las horas para el choque del domingo. Mientras tanto la maquinaria defensiva nazarí seguía engrasando a la perfección y, a la contra, Bowie apuntalaba. En un abrir y cerrar de ojos el Covirán se había ido 21 puntos arriba.

El tercer cuarto fue mortal de necesidad para los vascos en el encuentro de Liga, y también lo fue ayer. Y es que los rojinegros aprovecharon su fondo de armario para desgastar a los vascos, cada vez más exhaustos y necesitados de una interrupción que cortara la sangría. Los locales movían el balón de un lado a otro. Y aunque los verdes ofrecían conatos de reacción, los de Pin apagaban cada brote de sublevación con un recital bajo el aro. Diecisiete arriba para los de la capital tras una canasta sobre la bocina de un Joel Almeida supino en el tercer periodo.

El último fue de mero trámite. La inconsciente relajación local permitió a los de Garitaonandia acercarse tímidamente en el electrónico, mas la victoria de los de Pin nunca corrió peligro. El Covirán sigue metiendo miedo en estos play off. Pero no menos que Morón, que ayer rompió el factor cancha al imponerse en el Pisuerga a Valladolid por 63-66. Todo el mundo sabe qué pasó en Liga en el Palacio y lo difícil que es ganar en el infierno que es el pabellón sevillano. Aunque ahora lo único que importa es poner mañana a las 21:00 el 2-0 en la serie.