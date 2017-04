Con pegada y exceso de relajación

El partido que se pudo ver ayer en Los Cármenes fue el de un equipo que se juega la vida pero tiene muchas limitaciones, y el de un filial con todo hecho que juega relajado y con una pegada poco habitual en la categoría. Ese puede ser el resumen del duelo entre el Granada B y el Recreativo que acusó su falta de acierto ante el arco defendido por David Robador.

Los pupilos de Lluís Planagumà no realizaron ni mucho menos el mejor partido de la temporada, con poco ritmo y muchas imprecisiones en el pase. La presión del conjunto onubense hacía estar incómodo al principal canalizador del juego rojiblanco, Sergio Peña, al que le costó entrar en contacto con el cuero ante el buen planteamiento táctico del técnico visitante.

Con este resultado, el cuadro onubense depende de sí mismo para salvarse

Fue el Decano el que lo intentó más ante el área rival, pero sobre todo con disparos desde fuera del área ante los que David Robador no tuvo problemas para atajar. Liderados por Domínguez, fueron hasta cinco los intentos por batir al portero navarro. Uno de ellos, a disparo del citado Domínguez, dio en el larguero tras una buena estirada del portero del filial.

El 'B' no tenía profundidad en ataque pero si algo tiene es pegada. Es el máximo goleador de la categoría, y eso que ayer ya no pudo contar con Matheus, que terminará la temporada en el Lorca. Pero aún así, no necesitó mucho para dejar encarrilado el choque. En apenas dos minutos, Pawel, a la salida de un saque de esquina, y Entrena, tras una contra llevada por Luis Suárez, dejaron fríos a los seguidores onubenses que no fallaron a la cita de Los Cármenes ante lo mucho que se jugaban.

Pero en el segundo acto todo cambió. El Granada B se relajó mientras que el Recreativo dio un paso hacia adelante. Estaba obligado a recortar distancias para meterse en el partido y gozó de ocasiones por medio de Ubay y Núñez. Hasta que encontró su premio tras un centro lateral que Rubén Mesa no desaprovechó.

Los rojiblancos bajaron físicamente buscando una contra que le permitiese dejar sentenciado el choque, pero ésta no apareció. Lo que sí llegó fue el tanto del empate tras una internada de Núñez, que fue objeto de penalti, pero el colegiado dejó seguir y su centro fue rematado de nuevo por Rubén Mesa a trece minutos del final.

En la recta final, los de Planagumà se dejaron llevar ante un equipo al que le valía el empate y no quiso arriesgar lo más mínimo. La permanencia en la categoría estaba en juego y aunque no la tienen aún, sumar en Los Cármenes lo dieron por bien empleado entre otras razones, porque les hace depender de sí mismo para salvarse.

David Robador HH

Antonio Marín H

Ismael H

Hugo, 81' s.c.

Estupiñán H

Pawel H

Sulayman HH

Entrena HH

Migue Cobo, 65' H

Navarrete HH

Luis Suárez H

Sergio Peña HH

Tomás H

Jean Carlos, 75' s.c.

Rubén Gálvez H

Iván Robles H

Miguelito, 59' H

Javi Cantero H

De Vicente H

Ernesto, 59' H

Ubay HH

José Alonso H

Núñez HH

Waldo, 83' s.c.

Machado l

Rubén Mesa HH

Jesús Vázquez HH

Domínguez HH