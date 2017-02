La pelea con Elche marca la recta final

A tres partidos para el final de la temporada, el Universidad de Granada no puede fallar en ninguna de sus citas si quiere mantener la tercera posición de la tabla clasificatoria. Las pupilas de Fran Santos, que rompieron ante el Algar Surmenor su racha de cuatro derrotas consecutivas, han visto como Elche se les ha echado encima. Las ilicitanas están terminando la campaña en plena forma como lo demuestra la victoria hace siete días ante Arona Tenerife Sur por un contundente 3-0, por lo que no pueden relajarse pese a que el calendario que le queda de aquí a final del mes de febrero, que es cuando termina la Liga, es más que asequible.

Pero el 'Uni' no quiere jugar con fuego y busca en tierras madrileñas volver a demostrar su calidad. Se mide al Leganés, equipo con los deberes hechos que ya cayó en Fuentenueva por 3-1. Entrenado por Román Almendros, el cuadro pepinero es un equipo muy similar a Universidad sobre todo en lo que se refiere a su juventud. Tan solo Sara Garcinuño supera la treintena mientras que el resto del plantel rebosa juventud. Cuenta con una buena pareja de ataque formada por Inés Villa y María Bercedo, bien acompañadas por Elena Pérez. El calendario ha querido que las madrileñas ya no tengan que viajar más, disputando los tres encuentros que le quedan para finalizar la temporada en casa, lo que quieren aprovechar para dar caza al Mairena aunque no lo tendrá fácil dado que tras el choque de esta tarde ante el Universidad, cerrará el curso recibiendo al Elche y al líder, el JS Hotels Ciutat Cide.

El duelo se disputa estar tarde desde las 19:00 horas.