El peligro se llama Covirán

A lo largo de una temporada hay partidos en los que hay se tiene más que perder que ganar. Son esos en los que un equipo que está arriba se mide a un rival de un nivel inferior, cuyos resultados no están siendo los más deseados y que sobre el papel hay que sacarlos sin demasiadas complicaciones. Sin embargo, esos son los encuentros que al Covirán se le están atragantando más de la cuenta. Pasó ante el recién ascendido Alcázar con el que se perdió tanto en la primera como en la segunda vuelta, ante Agustinos cuando no estaba en su mejor momento y en casa ante Zamora, actual colista de la clasificación.

Hoy, visita el Palacio de Deportes uno de esos equipos de la zona baja que tan mal se le da al cuadro de Pablo Pin. Se trata del CB Tarragona 2017, un conjunto que a punto estuvo de no salir a competición y que en la actualidad está sufriendo una plaga de lesiones que lo han enviado al penúltimo puesto de la clasificación.

Los problemas ante equipos de abajo hace que los rojinegros acudan sin confianzas

Pero los rojinegros no quieren confianzas. Con la plantilla al completo una vez recuperado Iván Martínez, que ante Gandía disputó casi seis minutos con otros tantos puntos pese a cargarse muy pronto de faltas, Pin y los suyos saben que estando a su nivel habitual deberían sacar el choque adelante. La pasada jornada se dieron los resultados idóneos, salvo la victoria de Sammic para volver a la segunda plaza, aunque el objetivo tiene y deber ser dar al caza al cuadro vasco al que se le ganó de manera holgada en Azpeitia. Por tanto, se depende de sí mismo para lograr el ascenso directo, algo que ronda la mente de todos y cada uno de los integrantes de la plantilla aunque públicamente se quiera quitar la presión del favorito.

El próximo calendario del Covirán hace albergar esperanzas de volver a retomar el mando en la clasificación pero siempre que se rinda como este equipo puede hacerlo. Y un buen momento para hacerlo es esta tarde, ante un rival que acumula cinco derrotas consecutivas.

Se ven las caras el segundo mejor ataque con la tercera peor defensa. Pero eso no quita para que el cuadro catalán entrenado por Berni Álvarez sea peligroso por las individualidades con las que cuenta. El ex jugador de Pamesa cuenta con una plantilla muy joven donde sólo Orion Outerbridge y Ferrán Torres superan los 25 años. Precisamente esa dupla interior es lo que más preocupa al cuadro técnico granadino, pese a que ambos no llegan en su mejor momento físico a la cita.

El conjunto tarraconense viene de caer ante Hospitalet pero muchos de sus jugadores arrastran molestias físicas. Entre ellos se encuentra Outerbridge, un ala-pívot dominante en la categoría que debutó precisamente ante el Covirán anotando 20 puntos nada más aterrizar. El jugador americano sigue arrastrando molestias en su mano derecha que le impidieron jugar hace siete días y será de la partida aunque no estará al 100%.

Limitado también se encuentra Ferrán Torres, auténtico icono del cuadro catalán que pasa por ser el máximo anotador y reboteador del equipo con casi 13 puntos por partido y más de ocho rebotes. El pívot tiene un esguince en el tobillo derecho con afectación en los ligamentos externos e internos y pese a jugar hace siete días, lo hizo muy mermado, lo que quedó reflejado en sus números: 2 puntos en casi 18 minutos con un paupérrimo 1 de 11 en tiros de dos para un -11 de valoración. Quien no estará disponible es el base David Fernández, que continúa de baja por la rotura que sufrió en el quinto metatarsiano de su mano derecha.

Todo ello ha sido aprovechado por Salim Gloyd, alero norteamericano que viene de ser el MVP de la pasada jornada gracias a sus 38 puntos (4/4 en tiros libres y 6/7 en lanzamientos triples), 6 rebotes, 1 asistencia, 4 recuperaciones y 3 faltas recibidas para un total de 42 de valoración. Y eso que en la semana previa al choque de la primera vuelta ante el Covirán se anunció su marcha, pero finalmente no ha sido así y poco a poco comienza a dar el rendimiento que se esperaba de él.

Tarragona tan sólo ha sumado una victoria lejos de El Serrallo, su pabellón. Fue en la primera jornada ante Zornotza por lo que todo lo que no sea vencer a un equipo que peleará hasta el final por luchar por la permanencia será un paso atrás en las aspiraciones de un Covirán que quiere poner ya la directa hacia la LEB Oro.