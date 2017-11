El penúltimo juega al despiste

El mapa del fútbol lorquino, como el de su vecina Almería, presenta un batiburrillo de escudos, nombres, marcas, fusiones, desapariciones y refundaciones que le hace difícil la composición a aquel que le pierde la pista un par de temporadas seguidas. Por eso, actualmente dos son los clubes que luchan por su hegemonía. Los dos están recién ascendidos y ambos han comenzado la Liga con muy mal pie. Eso sí, en categorías distintas. Mientras que el Lorca CF -antiguo La Hoya Lorca- lucha por conseguir la primera salvación de su historia en Segunda, el 'otro' Lorca -el Deportiva, que en realidad es más antiguo que el anterior y ya jugó en Segunda- se bate el cobre en el Grupo IV de Segunda B, al que acaba de aterrizar. Y al Granada B le toca recibirlo esta tarde (16:00 horas) en la Ciudad Deportiva Diputación.

La hora y el escenario del encuentro no son datos menores. Y no sólo por las deficiencias que presenta el campo de Armilla o por lo inusual de celebrar un choque a las cuatro de la tarde de un sábado. Más bien por el 'comunicado', si se puede llamar así a un tuit en una cuenta oficial, remitido por el cuadro murciano en Twitter a primera hora de la mañana de ayer. "El Lorca Deportiva no ha recibido comunicación oficial por parte del Granada, para la disputa del encuentro de este fin de semana. Por lo que entendemos que es una vulneración clara y evidente del articulo 214, en sus puntos 6 y 7, del Reglamento de la RFEF", rezaba el texto. En efecto, los citados apartados especifican la obligatoriedad de comunicar con siete días de antelación el horario de un encuentro, lo que se trasladará al Comité Técnico de Árbitros. Si esto no sucediese, dictamina el punto 6, "la RFEF establecerá el mismo horario que el del encuentro inmediatamente anterior celebrado en su terreno de juego".

Pese a la amenaza tácita de impugnación, cuatro horas más tarde, el club blanquiazul volvía a pronunciarse en la red social del pájaro azul. "Horario: Mañana a las 16 h. en la CD Armilla Granda B-Lorca Deportiva El Lorca se presentará para jugar el partido", se podía leer. Desde el Granada CF no hubo ningún tipo de respuesta oficial ayer a dicha información. Fuentes del club, sin embargo, aseguraron a Granada Hoy que la ausencia de respuesta formal se debió a la normal actuación en cuanto al "procedimiento habitual" de comunicación de los encuentros se refiere. Desde el club rojiblanco se insiste en que, como se hace antes de cada partido, el delegado se puso en contacto tanto con el Lorca Deportiva como con la Real Federación Española de Fútbol para notificar hora y escenario.

Ya en lo estrictamente deportivo, Pedro Morilla cuenta con todo el plantel a su disposición. Después de encadenar cuatro partidos seguidos sin ganar, la moral del equipo se ha incrementado tras el último triunfo ante el Betis Deportivo en Sevilla. El Granada B, que marcha sexto a dos puntos del líder Cartagena (23), recibe a un Lorca que está ya a nueve de la salvación y es penúltimo. Los murcianos estrenan técnico. Mario Simón sustituye a Manolo Palomeque. Será, pues, la tercera vez esta temporada que el filial se mida a un equipo que estrena míster. Antes pasó ante el Jumilla (1-1, con Pato sustituyendo a Ángel Cuéllar) y el Real Murcia, que con el cambio de José María Salmerón por Manolo Sanlúcar se impuso al 'B' por 2-0.