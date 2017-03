La permanencia del Meridiano a sólo 40 minutos

Una victoria y llegará la tranquilidad. Con ese objetivo afronta el Meridiano Baza la antepenúltima jornada de la segunda fase de su temporada que espera cerrar con la permanencia un año más en la Liga EBA. Los de Mariano García dieron un paso de gigante en Plasencia al retomar el liderato y sumar un triunfo que le deja con media salvación en el bolsillo. Pero quieren corroborarla ante su público tras una campaña en la que han estado a punto de pelear por el ascenso a la LEB Plata.

Los bastetanos reciben al filial del Real Betis, un equipo con pie y medio en Nacional. Por tanto, la situación es propicia para hacer los deberes antes de las dos últimas jornadas de Liga. A pesar de las bajas en el juego de interior de Óscar Alonso y Javi Mesa en tierras extremeñas, el Meridiano tiró de bloque y compromiso para lograr seguramente la victoria más importante del año.

Los bastetanos se verán las caras ante un conjunto con una media de edad de 18 años

Para poner colofón a su gran segunda fase los del norte de la provincia se verán las caras ante un conjunto extremadamente joven con una media de edad que ronda los 18 años, un arma muy peligrosa sobre todo porque, aunque moralmente no llegan en su mejor momento, talento tiene en ataque y sin presión es capaz de lo mejor. A nivel individual destaca el jovencísimo base de 16 años Andrzej Pluta, jugador polaco que es el máximo anotador del equipo. Pero también habrá que estar muy pendiente del alero lituano Tomas Balciunas, otro jugador en edad júnior que pasó por la cantera de Real Madrid y Barcelona.

No obstante, el Meridiano debe tirar de experiencia para imponerse a un equipo al que su bisoñez le ha pasado factura a lo largo del curso como no podía ser de otra manera, pues el objetivo del filial sevillano no es otro que la formación.

El partido se disputa en el Pabellón Municipal de Baza desde las 19:00 horas.