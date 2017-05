La ilusión compensará la falta de experiencia"

El Huétor Tájar prepara ya con intensidad la eliminatoria de la fase de ascenso a Segunda B ante el Tarazona, cuyo partido de ida se jugará mañana (Miguel Moranto, 21:30 horas). En la primera experiencia del equipo del Poniente en una fase de ascenso, la ilusión es la palabra clave que define el estado de ánimo en el equipo.

Para el técnico hueteño, Germán Crespo, el conjunto aragonés "puede ser un equipo muy parecido al nuestro por los números que han hecho, ya que también han marcado bastantes goles y han encajado igualmente muchos. Sabemos que intentan sacar el balón jugado desde atrás y tienen un buen trato del mismo y pienso que eso nos puede venir bien para nuestro estilo de juego, si les gusta jugar al fútbol como a nosotros, a pesar de que posiblemente en nuestro campo les cueste un poco más hacer su juego". Y añade que "es un equipo que mantiene el bloque de estos últimos años, que le ha llevado a jugar la fase de ascenso las dos últimas temporadas e, incluso, sabemos que es un conjunto hecho para ser campeón, pero ha tenido muchos problemas y no pudo conseguir ese primer puesto, a parte de tener que jugárselo con el filial del Zaragoza, pero es una escuadra que tiene mucha calidad y jugadores muy rápidos". En esa línea, el técnico granadino destaca a Jameli: "Es un mediapunta que tiene un último pase de superior categoría". También al portero, Monsalvo, del que señala que "tiene mucha experiencia, pues ha pasado por equipos importantes".

No podemos salir a defender porque limitaría nuestro juego de ataque; saldremos a hacer nuestro partido"

Germán Crespo reconoce que "ellos tienen más experiencia que nosotros y sabemos que meten en su campo mucha gente, hasta 2.000 personas, pero nosotros compensaremos esa falta de experiencia con la ilusión que tenemos por alcanzar nuestra primera fase de ascenso en la historia de este club". Y añade: "Ninguno tenemos experiencia, salvo Mario y alguno más, pero la ilusión y el ambiente que vamos a tener nos va a hacer el sábado jugar solos prácticamente. Además, jugamos con la tranquilidad de que el trabajo ya está hecho".

Confía, además, el preparador en que se vean dos partidos muy abiertos. "Creo que los dos somos bastante ofensivos y eso puede hacer que se vean dos encuentros muy disputados y entretenidos", dice. Por otro lado, reconoce la importancia de no encajar un gol de cara partido de vuelta. "Está claro que hablamos de una eliminatoria , por lo que es primordial mantener la portería a cero, porque somos un equipo que crea bastantes ocasiones y situaciones de gol a lo largo de un partido y poder ir al partido de vuelta con nuestra portería a cero y con los jugadores que tenemos arriba, nos daría muchas opciones en la eliminatoria; hay que tener en cuenta que el Tarazona es un conjunto que también hace bastantes goles, pero que también encaja, seguramente por esa propuesta ofensivo que tiene". Por todo esté, "es fundamental mantener la concentración en todo momento, aunque está claro que no le puedo decir a mis jugadores que salgan a defender un marcador o no encajar ningún gol porque eso es algo que no sabemos hacer y nos limitaría mucho en ataque, así que saldremos a hacer nuestro partido, ser fuertes defensivamente y hacer nuestro fútbol cuando tengamos el balón".

La mejor noticia de cara al primer encuentro es que todo apunta a que el entrenador hueteño va a poder contar con toda su plantilla a plena disposición. "Como se ha podido ver durante toda la temporada, ha sido raro el partido en el que no hemos tenido al menos dos bajas y muchas veces bastantes más, pero tengo muchas esperanzas en que puedan estar todos esta semana, tanto Adri, como Paco Ariza y Jorge Vela, así que considero que llegamos bastante bien a la eliminatoria, ya que en muchos partidos miraba al banquillo y no tenía muchas opciones, pero poder llegar esta semana con la garantía de tener jugadores, es algo que ofrece más garantías".