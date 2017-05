A prolongar la historia

El Huétor Tájar quiere seguir haciendo historia y continuar escribiendo nuevos capítulos en una temporada que quiere seguir prolongando con una nueva eliminatoria por el ascenso a Segunda B. Los de Germán Crespo afrontan en Tarazona la vuelta de la primera ronda del play off por el ascenso. Tras el 1-0 de la ida, gracias al tanto de Manu Daza en el Miguel Moranto, el equipo hueteño quiere hacer valer la renta para colarse en la segunda eliminatoria. La ventaja es mínima, pero el hecho de no haber encajado ningún tanto en el primer partido concede opciones al cuadro panciverde, que es consciente de la importancia de hacer un gol en el municipal de Tarazona, lo que obligaría a su rival a tener que marcar tres... o dos más que los hueteños si estos marcan más de uno.

El equipo de Crespo es consciente de que no hay que ser conservadores. El entrenador así lo reconoce: "Nos equivocamos si salimos a defender la ventaja, así que nuestra intención será buscar un gol, ya que ello nos daría muchas opciones". Y añade que ahora la presión la van a tener los aragoneses "ya que saben el peligro que les supondría encajar un gol y nosotros hemos hecho ocasiones en todos los partidos esta temporada". En este sentido, el técnico subraya que "no tenemos un equipo para defender los noventa minutos, ya que no somos muy experimentados ni tenemos esa veteranía para defender, pero seguro que habrá momentos en los que conseguiremos tener el balón y creo que tendremos opciones de llegar arriba y hacerles daño".

Nos equivocariamos si salimos a defender la ventaja; la intención es buscar un gol"

El técnico del Huétor Tájar se refiere también a la impresión que le dejó el Tarazona en el partido de ida: "Es un equipo con muchas variantes, con jugadores que tienen experiencia y buen golpeo. Con el balón no se ponen nerviosos y tienen gente muy rápida de medio campo hacia adelante. En definitiva, es un equipo que sabe en todo momento lo que necesita el partido y en su campo, con la ayuda de su gente, va a ser todavía más fuerte, pero creo que en el primer partido vieron también que nosotros somos un buen equipo". De hecho, Crespo destaca que su equipo tiene seguramente más jugadores con gol y bastante capacidad para llegar a la portería contraria "tanto en el juego elaborado como a balón parado".

Así, la eliminatoria se presenta abierta. El resultado del primer partido hace que los dos equipos lleguen con sus ilusiones intactas. Uno por, como mínimo, mantener la ventaja -el Huétor Tájar- y el otro por darle la vuelta a un resultado que es remontable.

Crespo tiene a todos sus jugadores a disposición para el choque. Además, Mario, quien afrontó al primer partido falto de ritmo, tras cuatro semanas fuera por sanción, seguro que va a llegar en mejores condiciones. Algún jugador terminó con alguna sobrecarga el primer partido, pero durante la semana se ha ido superando.

El ha viajado durante la madrugada del viernes al sábado y a primera hora de la mañana de ayer ya estaba en Tarazona. Todos forman parte de la expedición salvo el lesionado Moleón. Esteban y Migue Quevedo llegaron por la tarde en coche debido a motivos laborales y de estudios, respectivamente.

La plantilla, además, tuvo oportunidad de ejercitarse en la tarde de ayer en el municipal de Tarazona, de tal forma que pudo conocer y pisar el terreno de juego en el que esta tarde buscará el pase para la siguiente ronda.

En cuanto al Tarazona, su técnico, David Navarro, estaba pendiente de Molinos, de cara a incluirlo posiblemente en el once inicial. En caso contrario podría repetir el mismo equipo que disputó la ida. Así pues, también tiene prácticamente a todo el plantel a disposición, incluidos Oli, Casaló y Pablo, que han venido arrastrando diferentes lesiones.

La distancia y la hora del choque han impedido que se haya cerrado el autobús que durante la semana se puso a disposición por parte del club hueteño. En cualquier caso, según ha señalado el presidente, Luis Daza, "van a viajar aficionados en coches y los directivos también nos vamos a desplazar, así que confío en que seamos entre 40 y 50 en Tarazona". Lógicamente, la afición panciverde será claramente minoría, pues en vista de los antecedentes en las anteriores eliminatorias disputadas por el equipo maño, se espera que al menos 2.000 aficionados en las las gradas.

Sea como fuere, lo que está claro es que nadie puede restar un ápice la ilusión a este Huétor Tájar que está muy cerca de seguir haciendo historia y, como señalábamos al comienzo, de continuar escribiendo páginas gloriosas en una temporada que, pase lo que pase, ya es inolvidable y la mejor en los 74 años del club.