A prolongar la racha

El estadio Medina Lauxa acoge todo un clásico de la Tercera División entre el Loja y el Vélez (12:00 horas), un choque al que los dos equipos llegan en un buen momento a pesar de la derrota de los de Diego Delgado el miércoles en Linares.

El equipo lojeño acumula tres victorias consecutivas en casa -Antequera, Torremolinos y Malagueño-, mientras que el Vélez llega al Medina Lauxa tras ganar entre semana al Jaén y encaramado a la zona alta de la clasificación -es quinto empatado con el cuarto-. Eso sí, el equipo veleño, que ha ganado los cinco encuentros como local, baja su rendimiento cuando se desplaza fuera del Vivar Téllez. El choque, pues, se presenta muy interesante a priori, pues también existe una rivalidad histórica entre los dos equipos.

La peor noticia para el técnico lojeño, Diego Delgado, es la baja por sanción de Fran Illescas, que vio el miércoles en Jaén la quinta tarjeta amarilla. Una pérdida muy sensible para el centro del campo, por lo que Fabio Muñoz tendrá una nueva oportunidad de entrar de inicio y será la principal novedad en el 'once' en relación a los dos últimos encuentros, aunque no es de descartar algún cambio más debido a la acumulación de minutos durante la semana. Precisamente, Delgado se ha referido a la carga física: "El equipo acusó el cansancio en la segunda parte de Linares y eso es lo que más preocupa de cara al partido del Vélez. Sobre el rival, señaló que "el Vélez es muy buen equipo, a lo mejor no tiene la plantilla de Antequera o Jaén, pero va a hacer mucho ruido al no tener la presión de otros equipos.

En cuanto al once de salida, si el técnico apuesta por mantener el bloque de los últimos partidos, formaría con Juanfran, Adri López, Nino, Seco, Álex Romero, Fabio Muñoz, Lolo Armario, Álex Moreno, Fefo y Antonio López. Por su parte, el entrenador del Vélez,Lucas Cazorla, podría empezar el encuentro con Iván; Damián, Benji, Lasly, Diego, Arturo, Joselillo, Juan Carlos, Emilio Guerra, García Márquez y Popo.

El linarense Montoro Garrido será el encargado de dirigir el choque, uno de los destacados de la jornada.