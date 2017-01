Como en su propia Peña

¿quién dijo que segundas partes nunca fueron buenas? Seguro que si hubiera visto el partidazo cuajado por el peruano Sergio Peña ayer con el Granada B se lo habría pensado otra vez antes de formular dicho refrán. El ariete de Lima, que tuvo que salir cedido el año pasado por no tener sitio, regresaba para enfundarse la elástica rojiblanca otra vez y demostrar que su cesión al Universidad de San Martín de su país fue un error. Dicho y hecho. El runrún generado en la nación andina ante la vuelta a Granada de Peña no era casualidad. Y es que las buenas actuaciones cosechadas con su anterior escuadra no sólo crearon recelo entre la afición por la caducidad de su préstamo, sino que también despertaron el interés de uno de los grandes del balompié patrio -Alianza de Lima, donde ya militó- e incluso de su selección.

Se entiende después de ver el recital de fútbol que brindó ayer ante El Ejido. Incluso con la tara de un encuentro no demasiado brillante de los de Lluís Planagumà, Peña se erigió en amo y señor del partido con dos goles -el segundo de bellísima factura- y una gran actuación general que valen para que el filial estrene su casillero de triunfos en 2017. Con tres fichas libres tras las cesiones de Clifford al Atlas y Galeano al Malagueño, más la reciente incorporación de Marc Nierga al Lleida Esportiu, el club decidió acelerar a lo largo de la semana las gestiones para tramitar su alta. El viernes ya tenía ficha. Planagumà le prestó su confianza y el punta sudamericano tardó cinco minutos en darle la razón.

El míster apostó por repetir con Santana y Marín tras el partido ante el Mancha Real

Fue ese el tiempo que transcurrió desde el silbatazo inicial del colegiado con nombre de ministro -Cristóbal Montoro Garrido- hasta el momento en el que el 'B se puso por delante en el electrónico. Una buena jugada combinativa y de posesión larga servía para que Marín, que volvía a repetir en el lateral izquierdo, sirviera un centro medido que Peña no dudó en convertir de primeras en el 1-0. En el esquema del técnico barcelonés se apreciaban cambios. Sulayman volvió a ejercer de gancho, en la retaguardia de un centro del campo comandado manejado por Pol Llonch y un gran Matheus Santana, que también repetía en el once.

Con esas mimbres, Tomás Sánchez ejerció de extremo hasta que el catalán decidió darle descanso al canterano para meter a Entrena. Atrás Pawel le ganó la partida a Hugo. El polaco, que es capaz de lo mejor y lo peor, fue protagonista tan sólo cuatro minutos después del madrugador gol de Sergio Peña. O mejor dicho; coprotagonista. Él y, sobre todo, Corozo pusieron en bandeja el empate ejidense. El ecuatoriano estuvo muy lejos de lo que acostumbra, y en su primera intervención se tragó un pase al espacio cuyo centro despejó de manera horrible, mas con dificultades, el de Debica. En el punto de penalti Javilillo no perdonó.

Inicio eléctrico y tanto de la igualada que daba alas a un El Ejido al que le urgía sumar tres puntos. Con la derrota de ayer acumula siete jornadas consecutivas sin ganar (un solo empate en ese periplo) y mira al abismo. El resto de la primera mitad mostró la mejor versión visitante. El 'B', no obstante, se sostenía en la figura de un gigante Peña, que remataba con el exterior y en el ecuador otro envío desde la derecha y aparecía en todas. Pese a ello, los granadinistas tenían problemas para salir desde campo propio y Admonio pudo hacer el 1-2 en el 30'. Curioso que fuera Matheus Aias el que gozara de la oportunidad más clara en los estertores de los primeros cuarenta y cinco minutos. Una buena presión de su compatriota y tocayo Matheus Santana, y un pase filtrado de este, dejó al brasileño solo ante García, que ganó la batalla psicológica para salvar con el pie.

Tras la reanudación volvió a aparecer Peña. Empezó en banda y acabó en el centro con el regreso de Jean Carlos en sustitución de un buen Santana. Por dentro creó superioridades y en el costado desequlibró y cambió de orientación frecuentemente. Precisamente un muy buen remate suyo despejado por el arquero visitante propició el 2-1. Un córner y después otro consecutivo que Pawel aprovechó para saltar más que nadie y enmendar su fallo en el tanto del empate (60'). Aún con el cambio de cromos en el mercado invernal Planagumà podría haber dado pronto con la tecla. Los nuevos, al menos ayer, fueron decisivos. El Ejido se apocó tras el segundo tanto pero Javilillo pudo cambiar el signo del encuentro. Pol Ballesté brincó desde el suelo para, a mano cambiada, repeler un trallazo a bocajarro del ariete. Eso también vale puntos. Ya en el 90', y a la contra, el recién ingresado Luis Suárez sirvió un esférico que de nuevo Peña, en el punto de penalti, golpeó de primeras con el interior aunque con virulencia. El cuero salió como un misil, impactó contra el larguero, botó y limpió la red superior del arco. Como si estuviera jugando con sus colegas: vamos, en su 'peña'.

Pol Ballesté HHH

Antonio Marín H

Entrena, 69' s.c.

Hongla HH

Tomás Sánchez HH

Pawel HH

Sulayman H

Corozo l

Pol Llonch H

Matheus HH

Luis Suárez, 83' s.c.

Sergio Peña HHH

Santana HH

Jean Carlos, 74' s.c.

García HH

Neto HH

Ocaña H

Admonio HH

David l

Dani Cara, 89's.c.

Gabri H

Fran Oller, 77' s.c.

Javilillo HHH

Espinar H

Samu Corral HH

Emilio Cubo H

Alfonso l

Paquito, 82' s.c.

Montoro Garrido HH (andaluz). Aunque no tuvo que tomar decisiones polémicas, controló en todo momento la intensidad del partido.

Amarillas Sergio Peña (76').

1-0 (5') Sergio Peña Remata de primeras un centro de Marín desde la izquierda. 1-1 (9') Javilillo Aprovecha un error grave de Corozo y un regalo de Pawel para batir a placer a Pol Ballesté. 2-1 (60') Pawel El polaco salta más que nadie a la salida de un córner de Tomás. 3-1 (90') Sergio Peña Golazo del peruano, que de primeras coloca el balón en la escuadra tras tocar el larguero.

Partido correspondiente a la vigésimo primera jornada de Liga en el Grupo IV de Segunda B, jugado en la Ciudad Deportiva Diputación de Armilla ante unos 300 espectadores, casi la mitad llegados desde tierras ejidenses.