Lo que pudo ser y no será

Hace poco menos de un mes, el choque que hoy disputará el Covirán Granada estaba señalado en rojo en el calendario como una cita que podría ser decisiva para el ascenso directo a LEB Oro. Pero nada más lejos de la realidad. La derrota en casa ante Morón y la posterior en Alicante trastocaron los planes en el seno de la entidad rojinegra, que afronta el duelo ante Sammic como un banco de pruebas. Pero sobre todo como el inicio de una mini pretemporada para prepararse de la mejor manera posible de cara a los play offs.

Aunque Pablo Pin señaló en la rueda de prensa posterior al choque ante Zornotza que no se tirarían los choques restantes hasta el final de la fase regular, lo cierto es que se van a reservar a los hombres más importantes. O, al menos, se les dará menos minutos y ante cualquier mínima molestia no jugarán.

Pin dará descanso a Tyran De Lattibeaudiere y más minutos a los menos habitualesEl cuadro de Iker Bueno cuenta con dos jugadores entre los diez mejores valorados

Conseguido el objetivo de tener el factor cancha a favor en todas las eliminatorias al quedar ya matemáticamente entre los cinco primeros, es tiempo de ser inteligentes y no forzar a nadie. Es el caso de Tyran De Lattibeaudiere. El ala-pívot jamaicano ha venido jugando las últimas semanas con problemas de espalda. Una ciática le ha hecho no estar al 100% de sus posibilidades pero aún así ha jugado. Sin prácticamente nada en juego, lo ideal es que descanse para que llegue en plenitud de forma a la fase decisiva de la temporada. Máximo anotador y reboteador del equipo, su aportación resulta fundamental. Ya la pasada temporada Jesús Fernández llegó muy forzado a los play offs y no se quiere cometer el mismo error. Aunque entonces, el Covirán no tenía la misma profundidad de banquillo que en el presente curso ni tampoco llegó tan 'relajado'.

Estos tres partidos que restan servirán además para darle minutos a los menos habituales. Los Pablo García, Edu Pérez y hasta Germán Martínez, una vez que el filial ha conseguido la permanencia en Primera Nacional, tendrán más presencia en la cancha. Tres choques que le servirán además a Iván Martínez para ir adquiriendo más confianza de cara a las eliminatorias por el ascenso, pues el vallisoletano es una pieza clave en el esquema de Pablo Pin por todos los registros que aporta.

Aunque matemáticamente el ascenso directo es posible, la realidad dice que es una quimera lograrlo. Tendría que darse una auténtica carambola y a estas alturas pocos, o nadie, confían en ello. Así, habría que ganar los tres partidos, que Sammic pierda los suyos y que Cambados caiga al menos en dos de sus tres enfrentamientos. Un cuento chino.

Pero quien sí se juega, y mucho, es el rival que hoy visita el Palacio de Deportes. El conjunto entrenado por Iker Bueno es el actual líder y ha puesto la directa hacia la segunda categoría del baloncesto nacional. Con una serie abierta de siete victorias consecutivas -y trece triunfos en las últimas catorce jornadas-, la entidad de Azpeitia quiere lograr lo que se le escapó la pasada campaña. Se quedó a un solo triunfo del ascenso directo que logró Marín, cayendo sorprendentemente ante el Clínicas Rincón en cuartos de final pese a contar con el factor cancha a favor.

El cuadro vasco cuenta con un triunfo más que Cambados pero un calendario complicado, aunque depende de sí mismo para ascender. Al margen del choque de hoy, deberá rendir la próxima semana visita a Ávila en el tercer y último encuentro seguido fuera para cerrar la Liga regular en casa ante Alcázar. Dos rivales que buscan una buena posición en los play offs, en el caso de los abulenses, y meter la cabeza en los mismos por lo que se refiere al cuadro manchego. Además, tiene perdido el average particular con Cambados, que suma diez triunfos seguidos, por lo que cualquier traspié puede dar al traste con sus aspiraciones.

Iker Bueno cuenta con una plantilla muy completa que lidera Mike Karena, una referencia interior de 2,08 e internacional con Nueva Zelanda que es el máximo anotador con una media de 13,67 puntos y un 56,84% en tiros de dos. Aunque para buen porcentaje el de Kristof Sherman, su pareja en la pintura, que ronda el 60% en lanzamientos de dos puntos. Junto a ellos, Tim Dezelski pasa por ser el hombre difícil de defender por su polivalencia. Pese a no llegar a los dos metros, puede jugar de tres y de cuatro y pese a ello es el máximo reboteador de su equipo. De hecho, Karena y Dezelski están entre los diez jugadores mejores valorados de la competición, lo que indica la calidad que poseen.

Bajo la dirección del joven base Gaizka Maiza que ofrece buenos porcentajes desde más allá de la línea de 6,75 metros, con la competición iniciada Sammic firmó a Joe de Ciman, procedente de Marín, que está ofreciendo un gran rendimiento. Promedia más de doce puntos por partido y es un especialista exterior. Apodado el 'Doctor Triple' al tener la carrera de Medicina, es un seguro cuando los partidos se atascan puesto que tiene mucha personalidad y no se arruga ante situaciones complicadas.

Los azpeitiarras son la mejor defensa de la LEB Plata y se verán las caras con el segundo equipo que más puntos anota en un duelo que pudo ser decisivo pero que no lo será tanto. Al menos para el Covirán.