Un puzle de lo más completo

Dicen que no hay mal que por bien no venga. Aunque pueda parecer duro, la lesión de Ferrán Torres ha traído como regalo de Reyes anticipado una nueva pieza al cuadro entrenado por Pablo Pin. El fichaje de Maodo Nguirane va a permitir por fin al cuadro rojinegro, contar con un jugador que intimide en la zona, algo que se echaba en falta y mucho en determinados momentos de los partidos.

El senegalés, con sus 2,10 metros de altura, completa así una plantilla que ha demostrado tener recursos pero que ahora es mucho más competitiva de cara a conseguir el esperado ascenso de categoría a la LEB Oro. Porque no hay que ser demasiado avispado para comprobar que el salto a la segunda categoría del baloncesto español está más cerca que nunca.

La incorporación del 'center' senegalés llega en un momento clave de la temporada

De los cuatro hombres altos del Covirán, sólo David Iriarte llega a los 2,05. Casualmente, el jugador que menos se 'pega' en la zona. Con la llegada de Nguirane, Pin ya podrá contar con un intimidador, con un jugador capaz por sí mismo de hacer variar a los rivales el tiro cuando pisen la zona, que era uno de los principales problemas que tenía el cuadro granadino que, pese a ello, está dominando la categoría. Porque en lo que se refiere al apartado reboteador, la llegada del ex del TAU Castellón no era tan necesaria. No hay más que ver los números de los equipos de la LEB Plata para comprobar que, pese a la escasez de centímetros en el poste bajo, el trabajo de todo el bloque a la hora de cerrar el rebote ha sido muy bueno en la primera vuelta de la competición. Es el quinto máximo reboteador y se espera que con el nuevo fichaje los guarismos en la parcela reboteadora mejoren.

Aunque es evidente que Maodo necesitará un periodo de adaptación, ya ha avisado Pin que jugará desde ya y mañana debutará ante Martorell. De hecho, ha empleado las últimas sesiones de entrenamiento de la semana para recordar sistemas de juego a sus jugadores de forma que el nuevo pívot nazarí vaya conociendo la forma de jugar de su nuevo equipo. Según anunció la entidad presidida por Óscar Fernández-Arenas, Torres estará ausente hasta el mes de marzo, por lo que la entrada de Nguirane en la rotación es más necesaria aún sobre todo para darle descanso a Devin Wright en la pintura pues tanto Bortolussi como Iriarte son 'cuatros' abiertos.

El esfuerzo del club llega en un momento clave sobre todo por el calendario que le espera al Covirán en el mes de enero. Un partido fuera, el de mañana ante el colista, y posteriormente tres en casa ante Zamora (penúltimo) y Alicante (con dos victorias menos que los rojinegros) más la final de Copa LEB Plata, hacen que de sacar todas las citas adelante, el panorama se aclare en la lucha por un ascenso que ya no se oculta que es el principal objetivo.