"Hay que reaccionar juntos"

Pablo Pin quiso mantener la calma tras la derrota de su equipo ante Alicante y señaló en rueda de prensa que "aún queda mucho y no hay nada decidido pero tenemos que reaccionar todos juntos". El técnico, que destacó que el dominio del partido lo impuso "Pedro Rivero tanto en anotación como en asistencia", reconoció que "quizá no he sabido transmitir a mis jugadores la importancia del encuentro y el nivel de ambición que era necesario tener para ganar".

Para Pin, la clave pudo estar en "la cantidad de lanzamientos que han realizado solos, sobre todo en la primera parte, lo que les ha permitido adquirir un nivel de confianza altísimo". Aunque sin duda, lo que más le preocupó fue "la falta de concentración y las dudas que hemos tenido en varias fases del choque y en eso el único responsable soy yo".

Para el máximo responsable del Covirán, su equipo necesita "subir el nivel de la primera vuelta, porque si no lo hacemos nos quedaremos sin ascenso directo y jugaremos play off". Una de los puntos que cree que deben mejorar sus jugadores es "volver a adquirir el nivel de confianza de principio de temporada".