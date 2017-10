La rebeldía frente a la hegemonía

En busca de ese ansiado triunfo, Simeone y los suyos emplearán todas sus armas: el instinto goleador de Griezmann, que con un tanto también condujo a Francia al Mundial de Rusia; el criterio futbolístico de Saúl Ñíguez; la expeditiva defensa que lidera Godín y, también, la altura del césped. Los rojiblancos, que no han recibido ningún gol en su nueva casa, tomaron buena nota de lo mucho que les costó a los dirigidos por Ernesto Valverde desplegar su fútbol en el crecido césped del estadio del Getafe semanas atrás. La alta hierba no impidió el triunfo del Barcelona, pero los azulgrana tuvieron que sudar de lo lindo y remontar un marcador adverso para llevarse el duelo frente al modesto equipo madrileño.

Tras dos semanas sin Liga y días antes de que ambos equipos afronten sus próximos duelos europeos en la Liga de Campeones, los rojiblancos buscarán su primera victoria liguera sobre el Barcelona desde que Simeone los lidera. "No nos ha tocado ganarles en Liga porque siempre han hecho un gol más que nosotros y han sido determinantes en pasajes del partidos; no nos ganaron por casualidad, son muy buenos. Ojalá podamos pasar ese obstáculo", señaló Simeone, preguntado por ese dato. "Empatamos el partido más importante, que fue el que nos dio la Liga (en 2014), y hemos pasado dos eliminatorias en Champions", recordó el argentino.

Simeone 'invita' a césped alto y Valverde lo acepta

Diego Pablo Simeone fue preguntado sobre la polémica respecto al césped alto que lucirá el Wanda Metropolitano. "Yo no soy jardinero, soy entrenador, y, cuando vos me invitás a comer, me invitás con tus platos, tus manteles y tus vasos, no te digo cómo tengo que comer en tu casa; cuando yo te invito a la mía, lo hago con mis platos, mis manteles y mis vasos". A ello replicó con elegancia e ironía Ernesto Valverde. "Nos adaptaremos al menú, a la vajilla y a todo; no va a haber ningún problema", afirmó Valverde preguntado por cómo afrontará su equipo el partido sobre un piso que presentará una hierba que no estará rasurada.