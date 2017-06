A recuperar la ilusión

El club no se quiere poner cifra de abonos, pero con conservar la misma cantidad (unos 2.200) de la pasada temporada se dará por satisfecho. La campaña se presentó ayer en el Ayuntamiento con el concejal de deportes Eduardo Castillo y el presidente rojinegro Óscar Fernández.

Diez euros de descuento para los abonados que renueven, un 10% de descuento para colectivos (jubilados, universitarios y personas con diversidad funcional), y la novedad de un carné joven (entre 13 y 17 años) son las medidas para que el Palacio de Deportes vuelva a registrar esas entradas que tanto recuerdan a los tiempos de ACB. Pero es que para el que no es todavía abonado, los precios son también asequibles: 150 en la zona más privilegiada, 100 en el lateral y 75 en esquinas. Para que el que saque el carnet más caro, el partido le sale a 10 euros. Una ganga. Al igual que las entradas sueltas a los partidos, que valdrán 10 y 15 euros, como en las dos campañas anteriores.

Los jugadores de Granada, objetivo en el mercado

El Covirán Granada tanteará a todos los jugadores granadinos de categoría superior "que pueda permitirse". Eso respondió el presidente Óscar Fernández-Arenas cuando, a raíz de decir que esta temporada "habrá caras nuevas e ilusionantes" para la afición, se le preguntó sobre si una de ellas es Eloy Almazán. En concreto de ese jugador dijo que "al cien por cien no hay nada porque no hay firma". "Miramos jugadores granadinos y apostamos por jugadores granadinos siempre que nos los podamos permitir. Hay más que Almazán", añadió el máximo dirigente de la Fundación CBG. Sobre la campaña, Fernández-Arenas dijo que va "destinada a los que se la merecen, a la gente del baloncesto", y sobre el objetivo de la temporada, "no voy a hablar de ascenso, pero nos vamos a dejar la piel", finalizó el presidente.