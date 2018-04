El regreso a una pesadilla llamada Artés Carrasco

Hace justo seis días el Granada naufragaba sin remedio en el Artés Carrasco de Lorca. La derrota del primer equipo en el campo del colista suponía el primer revés de importancia de la 'era Morilla' a pesar de que una semana antes había debutado ganando, no sin dificultades, al Numancia en Los Cármenes. Con el desembarco del sevillano en el 'A', el filial rojiblanco se quedaba huérfano de banquillo; así que continuando con la línea de promoción interna, la dirección deportiva encargó a Rafa Morales -hasta entonces técnico del juvenil- tomar el mando del 'B'. Y ahora Rafa Morales visita la escena del crimen. Aquel donde la jornada pasada la nave nodriza granadinista tocó fondo.

Podría ser un guión de Hollywood, pero no. El Granada B visita el campo del Lorca Deportiva, que es el mismo que el del 'CF', esta tarde (18:00 horas) en circunstancias casi idénticas a las que condujeron al primer equipo al descalabro el pasado fin de semana: una racha de resultados preocupante y un rival que llega al duelo como colista. Aunque muy a diferencia del antaño conocido como La Hoya, el rival de los rojiblancos esta tarde mantiene intactas sus esperanzas de permanencia en el Grupo IV.

Morales cuenta con todo su plantel excepto Caio y el lesionado de larga duración Rubén

Un acicate con el que no contaban los de Fabri, virtualmente descendidos, que pese a todo se mantuvieron inasequibles al desaliento para doblegar a todo un candidato al ascenso a Primera y conseguir el primer triunfo desde que el gallego se hiciera cargo del banquillo murciano. Y eso es precisamente lo que buscará Morales esta tarde. El de Albolote aún no sabe lo que es ganar con el filial. Un punto en dos jornadas con un saldo de un gol en contra y ninguno a favor es el bagaje del hombre que pilota el filial. Y toda vez que su equipo ya tiene todo hecho en el presente curso, la motivación para el granadino está precisamente en estrenar su casillero de victorias y así, de paso, romper la horrorosa racha de media docena de partidos consecutivos sin saber lo que es ganar. En cuatro de esos seis envites Morilla estaba al frente del grupo. Y en dicho periplo los 'cachorros' únicamente han sido capaces de sumar tres de los dieciocho puntos que había en liza.

Al margen de Caio Emerson, que sigue recuperándose de sus molestias, y del lesionado de larga duración Rubén; Rafa Morales viaja a la Región de Murcia con todo su arsenal. En el capítulo disciplinario no hay sancionados, pero están apercibidos Fran Serrano, Morillo, Andrés García, Jean Carlos y Estrada. Todos ellos piezas importantes del filial granadinista. No se esperan un once revolucionario respecto al que la semana pasada no pasó del empate frente al Betis Deportivo en un encuentro en el que las mejores oportunidades corrieron de parte de los verdiblancos.