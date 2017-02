Frank Lampard se retira tras 21 años de carrera

El centrocampista inglés Frank Lampard, antiguo jugador de West Ham, Chelsea, Manchester City y New York City FC, ha anunciado este jueves su retirada del fútbol profesional después de 21 años de carrera. Lampard, de 38 años, que abandonó el conjunto neoyorquino a final de la pasada temporada, ha decidido, pese tener ofertas de varios clubes de la Premier League, "empezar un nuevo capítulo" en su vida.

"Después de 21 años increíbles, he decidido que es el momento indicado para terminar mi carrera como futbolista profesional", señaló a través de un comunicado, publicado en su cuenta de Instagram. "Pese a que he recibido varias ofertas muy tentadoras, tanto de (equipos) de casa como del extranjero, a los 38 años de edad creo que es el momento de empezar un nuevo capítulo en mi vida", apuntó.

Lampard se retira después de haber sido internacional en 106 ocasiones con la selección inglesa absoluta y tras marcar más de 300 goles en su carrera, 211 de ellos durante un periplo de 13 años en el Chelsea. Con el conjunto del suroeste de Londres, al que llegó en 2001 procedente del West Ham, disputó 649 encuentros y levantó tres títulos de la Premier League, cuatro Copas de Inglaterra, dos Copas de la Liga, una Community Shield, una Liga de Campeones y una Liga Europa.

"Estoy tremendamente orgulloso de todos los títulos que he ganado, de representar a mi país en más de 100 ocasiones y de haber marcado más de 300 goles a lo largo de mi carrera", aseveró Lampard en la nota, acompañada de una fotografía celebrando un tanto con la camiseta del Chelsea. El veterano mediocampista, que debutó en la Premier League con el West Ham en 1996, recaló en el Chelsea cinco años más tarde por 11 millones de libras, donde acabó jugando durante 13 temporadas y se convirtió en el máximo goleador histórico del club.

"La mayor parte de mi corazón pertenece al Chelsea, un club que me ha permitido guardar recuerdos imborrables. Nunca olvidaré la oportunidad que me dieron y el éxito que conseguimos juntos", sostuvo Lampard.

"Es imposible dar las gracias de forma individual a toda la gente que me ayudó y me apoyó en mis 13 años jugando allí. Lo único que puedo decir es que, desde el día que firmé hasta ahora, y para siempre, le voy a estar agradecido a todo el mundo", añadió. "Los aficionados del Chelsea nunca cesaron de apoyarnos, ni a mí ni a ninguno de mis compañeros. Su pasión y hambre de títulos me ayudó a dar el máximo de mí año tras año. Y no podría haberlo hecho sin ellos", apuntó.

Después de dejar el conjunto del suroeste de Londres, Lampard puso rumbo a Nueva York, donde jugó, junto a David Villa, Andrea Pirlo y compañía en el New York City FC, de la Major League Soccer (MLS). El jugador regresó brevemente a la Premier League de mano del Manchester City, club que pertenece al conglomerado City Football Group (CFA), en el que también está el conjunto neoyorquino.

"Disfruté mucho jugando mis últimos años de carrera en el Manchester City y en el NYCFC, y sólo puedo dar las gracias por el apoyo que recibí del City Football Group y de los aficionados de ambos clubes", señaló. El ya ex jugador ha revelado que no se desligará completamente del fútbol, puesto que está estudiando para convertirse en entrenador: "Estoy muy agradecido con la Federación Inglesa por la oportunidad que me ha brindado para conseguir los títulos de entrenador", concluyó en la misiva Lampard.