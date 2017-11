El reto es invertir la tendencia

Resulta difícil en estos días, en los que se celebra Halloween, escapar de los tópicos visto el cambio de dinámica sufrido tanto por el Granada CF como por su filial. Mientras que, por suerte, el primero evoluciona a un ritmo ilusionante; el segundo no se puede decir que involucione pero sí que ha aterrizado en el mundo real. Lo que antes entraba ahora no y, de este modo, el filial suma ya tres jornadas seguidas sin conocer la victoria con un balance acumulado de cinco puntos de los últimos dieciocho. No es para preocuparse, pero sí para corregir desajustes. Y qué mejor ocasión para resucitar que en el Día de Todos los Santos. Esa jornada es hoy y el rival, el recién ascendido Badajoz (Ciudad Deportiva Diputación, 12:00 horas).

Con Jean Carlos recuperado y listo para volver a gobernar la banda diestra del ataque granadinista, Morilla puede decir que cuenta con todos sus hombres. No obstante, la ausencia del extremo brasileño ha sido uno de los principales problemas que ha tenido ofensivamente el 'B' en los últimos choques. Su posición la ha suplido Juancho. El colombiano ha mostrado regularidad desde que asumió la responsabilidad de encauzar las avanzadillas por la derecha de su equipo, mas no ha sido diferencial como sí el de Ouro Preto; quien, si nada ha cambiado, debería volver a la titularidad ante los pacenses.

A pesar del mal momento que atraviesa el filial, Pedro Morilla parece seguir enclavado en su idea de no tocar en demasía ni el once ni el dibujo táctico de cada partido. Parece contradictorio habida cuenta de la idea que repite una y otra vez en cada comparecencia el sevillano, quien insiste siempre en que el esfuerzo y la intensidad de sus pupilos en cada entrenamiento hace muy difícil al cuerpo técnico cerrar tanto la convocatoria como la alineación titular. El míster del 'hermano pequeño' rojiblanco incluso apuntó ayer que "aquí hay futbolistas firmados por dos años que, si no es ahora, jugarán en tres o cuatro partidos".

Así pues, todo parece indicar que, una vez más, Morilla será fiel a sus preceptos y no variará mucho la idea que plasme sobre el tapete de la Ciudad Deportiva de Armilla. El reto del Granada B no es tanto volver a la tendencia anterior en la que se contaban los encuentros por victorias, sino invertir la actual, en la que parece que, pese a preservar el buen juego y las señas de identidad, el acierto ha dejado de acompañar a los jugadores rojiblancos tanto en casa como a domicilio.

Sin tiempo para pensar en qué falló en la Nueva Condomina, donde el filial llegó a marrar un penalti en los estertores del encuentro, el 'B' ha preparado en estos dos días el encuentro ante el Badajoz. Los de Juan Marrero son ahora quintos por la cola, posición que ocupaba el Murcia hasta su triunfo ante los de Morilla. Al cuadro blanquinegro le está penalizando su mal arranque, pero llega embalado a Armilla -escenario del choque por deseo expreso de Marrero- después de haber sumado siete de los últimos nueve puntos posibles. El técnico recupera a Ruano y Joaqui y tiene las bajas de Fernando, Guzmán, Morante y Esteban por lesión; así como la del sancionado Manu Torres.