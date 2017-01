Ante el reto de la regularidad

El 2017 no ha empezado mal del todo para el filial del Granada. Pese a perder en su estreno liguero del presente año ante el Mancha Real, el cuadro de Lluís Planagumà enmendó la plana la semana pasada en casa ante El Ejido 2012 (3-1), demostrando así que la buena racha con la que acabó 2016 no fue ni mucho menos casualidad. Pero enero será un mes clave para el futuro del hermano pequeño rojiblanco de cara a intentar alcanzar el difícil pero posible sueño de jugar el play off de ascenso a Segunda División. Esa situación pasa, entre otros factores, por afinar la regularidad no sólo en casa, sino también lejos de Los Cármenes.

Los Cármenes, sí. Porque ésta será otra de las novedades. El 'B' vuelve en siete días al coliseo del Zaidín. Y lo hace tras más de cuatro meses vagando por el espacio sideral que ha sido el campo de la Diputación. A los granadinistas les costó adaptarse a las condiciones de la instalación provincial y, sin embargo, cuando más y mejor rendimiento estaban sacando de su exilio metropolitano vuelven al estadio de Pintor Manuel Maldonado. La última vez que los de Planagumà se desempeñaron allí fue precisamente ante su rival de esta tarde: La Roda (Municipal, 17:00 horas).

Planagumà no podrá contar con Aly Mallé, Navarrete, Pervis ni el recién cedido Adri Castro

En el choque ante los albaceteños ya no estará Adri Castro, que el viernes se marchó cedido al Huétor Tájar, equipo del Grupo IX de la Tercera División. Allí permanecerá hasta el 30 de junio, tal y como confirmó el club granadinista a través de sus redes sociales. La salida del granadino deja libre otra ficha más. Ya son dos, pues a pesar de que a su préstamo se han unido los de Clifford y Galeano, además del traspaso de Marc Nierga al Lleida; el 'B' ha dado de alta en este mercado a Jafar y a un Sergio Peña que hace ocho días demostró llegar con las pilas cargadas. Sus dos tantos, unidos al de Pawel, y el partidazo que completó, valen para que el filial llegue al enfrentamiento ante los rojillos instalado en la décima posición con 29 puntos. Siete unidades le separan tanto del cuarto, el Villanovense, como del décimo sexto y el décimo séptimo: Recreativo de Huelva y El Ejido, respectivamente.

Esas mimbres y la posibilidad de acudir al mercado antes del día 31 de enero son las principales bazas de los 'cachorros' para hacer algo grande de aquí al final de temporada. No obstante, la otra incógnita de la ecuación la representa el primer equipo. De su suerte en lo que queda de Liga en Primera dependen, por un lado, los alicientes de la plantilla del 'B' -que no podría jugar la promoción con un descenso consumado de su 'nave nodriza'- y, por el otro, los recursos. Lucas Alcaraz está tirando del filial, como demuestra el hecho de que, por segunda semana consecutiva, Aly Mallé haya sido convocado con el primer equipo. El maliense es, junto con Nacho Navarrete, la única ausencia que presentan los rojiblancos de cara al envite liguero ante los de José Francisco Grao 'Pato'. Amén de Pervis, que sigue con su selección en el Sudamericano sub 20 de su país.

La lista de convocados para viajar a Albacete es casi calcada a la de hace una semana, con la única novedad de Karisic, que entra en lugar de Adri.

Uno de los protagonistas de la semana ha sido el peruano Sergio Peña, que esta semana ha hablado en una entrevista para la web del Granada CF en la que asegura que, entre sus objetivos, está "poder estar en el primer equipo". El peruano, que anotó dos de los tres goles de su equipo la semana pasada ante El Ejido, confirma que en Perú ha adquirido "mucha más madurez en todos los sentidos". Según el ariete, el fútbol de su país difiere bastante del español: "Hay diferencias en el ritmo, es muy técnico, y también en lo físico. A mi vuelta he encontrado el club mucho mejor. Las instalaciones están increíbles. Cuando me fui no había esto y estoy muy contento por el crecimiento del club", concluye.

La Roda no podrá contar con el ex granadinista Israel, ya desvinculado para enrolarse en el Mancha Real. Por su parte Sergio Camacho está lesionado. De otro lado Buitrago podría quedarse fuera del once por su más que posible salida al Socuéllamos. Los rodenses no saben lo que es ganar en casa esta temporada, ni tampoco lo que es puntuar en lo que va de 2017. Son penúltimos con 17 puntos.