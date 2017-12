Tres salidas para abrir boca

La disputa de la jornada intersemanal de la próxima semana ha provocado que sean varios los equipos que adelanten sus partidos al día de hoy. Entre ellos, tres granadinos.

Abrirá la jornada el Atarfe, que visita La Espiguera para medirse al Melistar (13:00 horas). Para los atarfeños es una ocasión idónea para volver a la senda del triunfo tras cinco semanas alejada de ella. Los de Jorge Moreno se miden al colista, que aún no sabe lo que es ganar y que sus tres únicos puntos los ha conseguido a domicilio. Los norteafricanos, tradicionalmente muy fuertes en casa, han perdido los nueve encuentros que han disputado ante su público. Por tanto, los atarfeños no pueden desperdiciar una oportunidad como esta para salir de los puestos de descenso.

A cuatro puntos de la salvación se encuentra el Maracena que vuelve a jugar fuera de la Ciudad Deportiva. Será en Torremolinos (17:00 h.) en una cita que puede ser importante en caso de lograr los tres puntos pues los malagueños no se distanciarían en exceso. Los costasoleños le sacan ocho puntos a los de Andrés Barrio, que serían cinco en caso de triunfo maracenero u once si pierden y eso son ya palabras mayores. Los números de los metropolitanos no invitan al optimismo pues aún no han ganado fuera de casa.

Por su parte, el Huétor Vega tratará de olvidar su semana sumando en El Palo. Los hueteños han visto cómo el Tribunal Administrativo del Deporte estimó el recurso presentado por el Loja por alineación indebida de David Romero en el primer partido de Liga, dándole el partido ganado a los lojeños por 0-3. Aunque el club verdiblanco ha anunciado que presentará un recurso contencioso-administrativo, eso puede ir para largo por lo que los de Manolo Rojas se tienen que hacer una idea de que cuentan con 17 puntos, en vez de 21 y por tanto se encuentran empatados con el Atarfe. Por ello, la complicada cita de esta tarde ante El Palo (18:30 h.) cobra más importancia. Los malagueños están en la pelea por entrar entre los cuatro primeros y no quieren desaprovechar la ocasión para sumar una victoria. Pero los hueteños llegan en un buen momento tras acumular tres jornadas sin perder.