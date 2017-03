La salvación del Inacua Huétor Vega pasa por Marbella

Tras dos semanas de asueto, el Inacua Huétor Vega vuelve a la competición y lo hace con la obligación de vencer si no quiere alejarse del sueño de la permanencia. La derrota hace tres semanas en Portugalete por la mínima (11-10), un rival directo por evitar el descenso, hace que el cuadro de Xabi Molinet tenga muy poco margen de error.

Los hueteños tienen a cuatro puntos una salvación que marca Castellón, aunque el cuadro levantino tiene un partido menos. Doce puntos hay en juego y para salvarse, los granadinos deberán hacer una machada sobre todo porque el calendario no le ayuda. Hoy se mide Club Waterpolo Marbella (Piscina de Torre del Mar, 17:15 horas) en un derbi andaluz ante un equipo que no está salvado por lo que no dará muchas facilidades. Pero es que tras este encuentro recibirá a Elche, que ocupa la segunda plaza; visitará Málaga, tercero, y terminará la Liga en casa ante Navarra en una cita que podría ser clave si llega vivo a ella.

Lo cierto es que en la última fase de la temporada el Inacua parece haberle tomado la medida la competición pero quizá haya llegado tarde. Los granadinos deben sumar entre siete y nueve puntos en juego como mínimo para lograr la permanencia y eso no es fácil. Los tres primeros se dirimen en Málaga ante un rival que venció 9-15 en la piscina de Huétor Vega y que en casa tiene muchos problemas para contener los ataques de sus rivales. De hecho, es el tercer equipo que más tantos encaja ante su público tras el propio Inacua y Navarra, aunque este último con un partido más jugado. Por tanto, imponer un ritmo alto de partido a un tanteador alto puede aumentar las opciones de victorias de los granadinos.