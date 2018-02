La salvación, un poco más lejos

Fue un equipo semiprofesional como el Marbella, hecho para alcanzar cotas más altas que las que ocupa en la clasificación, el que derrotara ayer en un partido más igualado de lo que refleja el marcador a un Universidad que ve cómo la permanencia se le escapa un poco más tras el triunfo del Almería en el campo del Cisneros B. El internacional Nacho Molina Ohm fue el que lideró la delantera del equipo malacitano, que fue clave para aprovechar la inferioridad numérica del 'Uni' desde el 50' para marcar los ensayos de la victoria.

El Universidad mereció más, mucho más, ante un equipo sobre el papel muy superior, y que tuvo que tirar de todos sus recursos para remontar. Y encima hacerlo con los de Fabián Pérez en inferioridad. Las fases estáticas las dominó el conjunto marbellí, pero el conjunto local defendió hasta la extenuación y con mucha solidaridad y disciplina.

Los marbellíes marcaron tres de sus cuatro ensayos cuando el 'Uni' jugaba con catorce

Jorge Pérez adelantó a los locales con un golpe de castigo, pero una escapada por el ala abierta de Manu dio el primer ensayo a los visitantes. El 'Uni' empezó a poner en problemas al ataque del Marbella con su intensa presión defensiva, y al final de la primera parte le quitó el balón para dominar. Tras varias fases de juego, un gran ensayo bajo palos del talonador Antonio Hitos a la carrera llevó el júbilo a Fuentenueva, que antes del descansó celebró tres puntos más anotados por Jorge Pérez (13-7).

No se debía escapar, pero al inicio de la segunda parte se truncó todo. Un fallo de manejo provocó que el Marbella gozara de tres melés seguidas a cinco metros de la zona de marca local. El árbitro decretó ensayo de castigo a la cuarta. Por ese entonces, el 'Uni' tenía catorce hombres sobre el campo por la amarilla a Pablo Sanz. Vaya si lo aprovecharon los marbellíes, que en apenas diez minutos anotaron dos marcas más, una de Nacho Molina a la salida de una melé y otra de Mateu al no acertar la defensa local a atacar un balón cerca de su in goal.

El partido se enrareció. El 'Uni' lo intentó hasta el final pero le costó mucho ganar metros, En dos ocasiones, las indisciplinas en ataque supusieron golpes de castigo y pérdidas de balón. Un ensayo de Arturo dio esperanzas aunque quedaran pocos minutos. Nacho Molina mató el partido a tres del final. El ensayo de Yako, bestial, solo sirvió al final para maquillar.