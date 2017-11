De la 'sartén' a la olla a presión

De Écija, municipio sevillano situado a orillas del Guadalquivir, se dice que es la 'sartén de Andalucía' debido a las altas temperaturas que llega a soportar a lo largo del año, especialmente cuando llega la canícula veraniega. Precisamente el equipo de esa localidad, el Écija Balompié, será el que estrene en la matinal de hoy (11:30 horas) el que debe ser la 'sartén del filial'. Aún desconociendo si el campo principal de la Ciudad Deportiva del club será o no una olla a presión; lo cierto es que el 'B', que lo estrenará hoy como feudo local con grada supletoria incluida, espera convertirlo en un fortín con el que amarrar el mayor número de puntos posible.

Con el césped convertido en una alfombra, tal y como le gusta al que fuera futbolista del Écija Pedro Morilla, merced a los exhaustivos cuidados que se hace de la hierba en la instalación rojiblanca; el filial tendrá la oportunidad de desenvolverse sobre una superficie que podrá gestionar en todo momento durante la temporada. Esto significa decir adiós al maltrecho tapete de Armilla, que ha llegado a este tramo del curso en muy malas condiciones como consecuencia de la acumulación de equipos de distintas disciplinas que sobre él entrenan o disputan sus partidos.

La otra gran ventaja para el filial será poder competir como local en el mismo lugar en el que se ejercitará durante la semana. Amén de suponer este traslado una piedra angular del uso integral que, en poco tiempo debe tener la Ciudad Deportiva. Esto sucederá cuando se complete la segunda fase, que previsiblemente contará con un pequeño estadio de no mucha capacidad para albergar los encuentros tanto del filial como de los principales equipos de la cantera granadinista.

Si le faltaban alicientes a tan histórica cita, cabe remarcar que se espera un encuentro muy disputado. El Écija llega a Granada como tercer clasificado con 24 puntos. A los de Juan Carlos Gómez sólo le separan tres unidades del líder, el Cartagena, y están una por encima del Granada B. Así pues, los 'cachorros' encaran el choque con el objetivo de conseguir el triunfo para, de esa forma, matar dos pájaros de un tiro. El primero, claro está, brindar la primera victoria como local en un día que quedará para la historia del club. El segundo, ya desde el punto de vista de la praxis, abordar los puestos de play off de ascenso a Segunda. Eso sucederá de manera provisional siempre que los rojiblancos consigan los tres puntos hoy y el UCAM no resuelva su choque ante el Mérida con una victoria que exceda por más de dos goles la del 'B'. Incluso con un empate ante los astigitanos, el filial podría colarse cuarto al término de esta décimo sexta fecha del campeonato si el Marbella pierde y el resto de perseguidores no suman más de un punto.

El brasileño Jean Carlos Silva es la única ausencia confirmada en las filas locales para este partido. El extremo se pierde el encuentro tras la doble amarilla vista hace una semana en el empate a tres del filial en el Municipal de La Línea. El choque ante la Balompédica Linense dejó, pues, la primera baja por sanción de lo que va de temporada. No obstante, la lista definitiva de 18 no se conocerá hasta minutos antes del duelo ante los azulinos, mas todo hace pensar que tanto la relación de futbolistas convocados como la alineación titular no introducirá demasiadas novedades.

Por su parte, Gómez, tendrá la única ausencia del lesionado Juan Delgado. Y todo a pesar de haber tenido contratiempos a lo largo de la semana. Los socios del Granada CF tendrán prioridad a la hora de ocupar las 600 localidades de la Ciudad Deportiva. La entrada general costará diez euros, cinco la infantil -de 5 a 14 años- y los más pequeños entrarán gratis.