El 'B', a seguir pensando en positivo

Una de las máximas que rige el comportamiento de quienes se sientan en los banquillos de los equipos de fútbol es hacer de todo una lectura positiva. Da igual que la hecatombe sea tremebunda, que los resultados no acompañen o que el vestuario llegue a un partido de vital importancia con un carrusel de bajas. El entrenador, al menos de cara a la opinión pública, siempre hallará la manera de ser optimista. Casi cualquier cosa en la vida tiene lecturas positivas y negativas.

Esto es un arma de doble filo, porque igual te levanta que te ciega. Te puede motivar a seguir haciendo las cosas bien, o hacerte caer en el fatalismo permanente. En el Granada B no sucede ni una cosa ni la otra. El equipo sufre altibajos, pero siempre tras un partido queda el mismo margen para la reflexión tanto por un lado como por el otro. Sin ir más lejos, el tropiezo en casa de la semana pasada contra el Melilla (1-1) podría analizarse a priori en clave negativa -cortaba una racha de cinco victorias consecutivas en casa, con un balance de 14 goles a favor y sólo dos en contra-, pero seguro que Lluís Planagumà, quien suele usar la crítica de manera constructiva, se quedó con un dato mucho más alentador. Y es que con la igualada ante el equipo menos goleado del Grupo IV, el 'B' suma ya siete jornadas consecutivas sin saber lo que es perder como local.

Esta tarde podría llegar la octava en un duelo que para el granadinismo siempre será especial por mucho tiempo que pase. Que el verdugo de toda una generación visite el feudo que profanó un 25 de junio del año 2000 para medirse al 'B' siempre tiene cierto regusto a fruición espasmódica. Y hoy (17:00 horas) llega ese contrincante: el Real Murcia. Los pimentoneros son favoritos a todo cada año pese a que la losa que tienen en forma de deuda -casi 50 millones de euros- prácticamente iguala el presupuesto de la entidad de Jiang Lizhang.

Pero eso es otra historia. En lo estrictamente deportivo los de Paco García llegan en forma. El Murcia buscará en Los Cármenes repetir el triunfo de la semana pasada en la Nueva Condomina ante la Balona, y de paso, elevar a cuatro el número de jornadas seguidas sin perder. El equipo grana es séptimo con 39 puntos, los mismos que Villanovense y Melilla -quinto y sexto respectivamente- y tan sólo a una unidad del Jumilla, cuarto en puestos de play off. Seis menos (33), tiene el filial, que parte con la única baja de Sulayman por acumulación de amonestaciones; mientras que Hongla y Aly Mallé se ausentarán tras trabajar durante la semana a las órdenes de Alcaraz y ser convocados por él ante el Real Betis.

Del otro lado, Planagumà recupera al lesionado Pawel, al sancionado Yeray Sabariego y a Pervis Estupiñán tras regresar como campeón del Sudamericano sub 20 celebrado en su país. Y todo en una semana en la que el míster catalán no facilitará la convocatoria hasta minutos antes de que el extremeño García Gómez haga sonar su silbato para dar inicio a la contienda en Los Cármenes.

Los sancionados Golobart y Pumar serán baja en el cuadro de Paco García. El recambio del primero podría ser Fran Morante o Borja Gómez, ambos con pasado granadinista. Para el segundo se postulan Alberto Gómez o Josema. Pasado granadinista también tiene Sergi Guardiola, que no podrá medirse al filial como consecuencia de la 'cláusula del miedo'. Tal y como informa La opinión de Murcia, hay una cantidad pactada para deshacerla, aunque la economía pimentonera no está para ejecutarla. El equipo grana intentará demostrar que el documento no estipula que no pueda jugar contra el filial y que el jugador pertenecía al primer equipo; vía que se antoja complicada, siempre según la información de este rotativo.