La segunda parte basta para golear

Tanis hhcorozo hhhugo Gomes HH

Tomás Sánchez HH

El 'B' se sobrepuso a las bajas de Aly Mallé, Hongla y Sulayman; y a la derrota en La Roda

Pawel H

Santana H

Jean Carlos HH

Migue Cobo, 69' s.c.

Navarrete H

Matheus HH

Luis Suárez, 73' HH

Sergio Peña HHH

Fobi, 82' s.c.

Entrena HHH

Raúl l

Álex Díez l

Romero, 69' s.c.

Migue Marín H

Víctor H

Paco Aguza l

Pardo H

Yacine l

Álex Bernal H

Carlos H

Borja, 78' s.c.

Hugo l

David l

Cascón, 65' HH

Lax Franco (murciano) HHH Acertó al anular un gol a cada equipo.

Amarillas Peña (16'), Navarrete (43') y Jean Carlos (71') para el Granada B; y Pardo (22') por el Mérida.

1-0 (46') Peña Recupera el balón a los 15 segundos de la reanudación y bate por bajo a un Raúl que pudo hacer algo más. 2-0 (60') Matheus El brasileño recoge un centro desde la derecha y, a la media vuelta, la pone en la escuadra visitante. 3-0 (60') Entrena El granadino remata a placer un jugadón espectacular del recién ingresado Luis Suárez, que se marca un carrerón por la izquierda, sortea a un rival con una bicicleta y la pica al segundo palo, ante la salida de Raúl, para que el extremo tan sólo tenga que empujarla.

Encuentro de la vigésimo tercera jornada de Liga en el Grupo IV de Segunda División B disputado en Los Cármenes ante unos 700 espectadores.

El filial salvó ayer el orgullo de un escudo, el del Granada CF, que cotiza a la baja. Los chicos de Lluís Planagumà se impusieron claramente al Mérida (3-0) en un estadio de Los Cármenes que llevan reivindicando casi toda la Liga y que, visto lo visto, más lo merecen que la nave nodriza rojiblanca. En la instalación del Zaidín o en Armilla lo cierto es que el 'B' cuenta últimamente todos sus partidos en casa por victorias. Ha ganado los últimos cinco como local y, en su feudo, ha sumado 16 de los últimos 18 puntos en liza. Desde que el 2 de noviembre comenzara la racha de encuentros sin perder dentro el bagaje de goles arroja un espectacular +13, siendo 16 los que se han marcado y sólo 3 los encajados.

Son números de play off lastrados por un mal arranque de competición y una irregularidad manifiesta lejos de Granada. Los rojiblancos dan la de cal en casa y fuera la de arena. Ayer volvieron a demostrarlo. El filial venía de resucitar a La Roda la semana pasada, un equipo para el que la expresión 'ganar en casa' no halló significado esta temporada hasta que no recibió a los rojiblancos. Con ese precedente, y con las bajas de Aly Mallé y Hongla por estar con el primer equipo, además de la de Sulayman por sanción; cabía pensar que el cuadro de Planagumà podía ofrecer dudas ante un Mérida que empezó la jornada con tres puntos (32) más que los granadinistas (29). A última hora también se cayó de la convocatoria Pol Ballesté, quien finalmente viajó en la expedición del primer equipo a Villarreal. Suerte que los 'cachorros' han incorporado esta semana al cancerbero David Robador.

Pero nada de lo que ha pasado antes vale si el Granada B juega en casa. Se transforma, se deleita y da una sensación de poderío terrible. A veces gana al jogo bonito y otras simplemente por la inercia de su fútbol y de su potencial en ataque. Ayer se mezcló un poco de cada cosa. Si bien la primera parte no fue más bien un tostón, la segunda fue entretenida desde la primera jugada. De los 45 minutos anteriores al descanso apenas se pueden rescatar cuatro jugadas. La primera llegó en el minuto 5 cuando un centro de Entrena, el mejor del filial junto con Peña, lo cabeceó Matheus a gol aunque en posición antirreglamentaria por centímetros. El tanto no subió al marcador. Fue el propio extremo granadino el que un minuto más tarde remató rozando el palo una buena acción individual, y el que en el 21' puso el intermitente para marcarse un jugadón que se marchó muy desviado. La única respuesta la dio Aguza en los estertores de la primera parte, con un remate muy claro y sin marca que mandó incomprensiblemente fuera.

El partido sólo podía ir a mejor. Al Mérida le tocaba sacar de centro en la segunda mitad. El juego se puso en marcha pero el colegiado tuvo un problema con el crono. Lax Franco mandó repetir el saque y, en tan sólo quince segundos, el 'B' también devolvió a los albinegros al punto central, tras recuperar un balón con el que Peña percutió el eje interno emeritense y, ya desde la frontal, soltó un disparo arqueado que botó justo delante de Raúl, que pudo hacer algo más para evitar el 1-0. El Mérida, a sacar de centro por tercera vez en apenas 30 segundos. Menudo déjà vu.

Aunque para déjà vu el que le quedaba por delante a los de Eloy Jiménez, que una y otra vez mordieron el anzuelo de un Granada B con una voracidad inusitada de medio campo hacia adelante. Planagumà no varió el esquema pese a no poder contar con Sulayman. En el lugar del gambiano introdujo a Navarrete, ya recuperado de su lesión, y por delante colocó una línea de cuatro en la que el jugador que gozaba de más libertad era Sergio Peña.

El filial acumuló hombres a la espalda de la defensa de un Mérida que adelantó las líneas pero que a la contra sufría las de Caín. Pudo cambiar el partido en el 49', a la salida de un córner, pero nadie de los extremeños acertó a remachar en el segundo palo el esférico rebotado de una carambola. El 'B', por el contrario, se sentía cómodo en la espera.

Fue finalmente Matheus el que en el 60' recogió un centro desde la derecha para, a la media vuelta, poner el cuero en la escuadra. Mejor aún fue el 'golazo de Luis Suárez que marcó Entrena'. El colombiano recuperó cabalgó, sorteó a un rival con una bicicleta y, ya en la línea de fondo, al meta Raúl con una picadita que el extremo empujó a gol. El filial se gusta en casa y divierte. Ahora tendrá que corroborar ese buen estado de forma fuera para seguir salvando el honor del club en una temporada para olvidar.