El segundo ascenso a la ACB, en una 'Final Four'

La LEB Oro, categoría en la que militará el Covirán Granada, tendrá para la temporada 2018/19 como principal novedad el cambio en el formato de competición en el que se incluirá una Final Four que decidirá el segundo equipo que acompañe a la Liga ACB al campeón de la liga regular. Así, los equipos que acaben en los puestos segundo al noveno jugarán un play off del que saldrán los cuatro clasificados para la Final Four. El cambio se concretará la Asamblea General de la Federación Española el 2 de junio.