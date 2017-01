La semana más larga del Loja se cierra en Rincón

Tras la buena imagen ofrecida el miércoles en el campo del Atlético Malagueño, el Loja busca refrendar esas sensaciones con un triunfo ante el Rincón que le permita cortar una racha de seis salidas consecutivas sin ganar (12:15 horas, Francisco Romero).

Los de Funes no ganan fuera de casa desde el 23 de octubre, cuando se impusieron en Alhaurín de la Torre. Desde entonces el balance es de un empate y cinco derrotas. No será fácil cortar la sequía. El Francisco Romero suele ser un campo complicado para los grandes de la competición. Sin ir más lejos, recientemente cayó derrotado allí el Antequera.

El Loja llega necesitado. A un punto de la cuarta plaza, los de Funes no pueden permitirse un nuevo tropiezo si no quieren seguir complicándose sus opciones de play off. De hecho, el equipo podría recuperar la cuarta plaza si gana y empatan Huétor Tájar y Martos.

Una de las claves del choque será el aspecto físico. Tras jugar el miércoles un partido muy exigente en el campo del líder, el Loja podría acusar el cansancio. Además, el equipo llega con importantes problemas, especialmente en defensa. A la baja de Seco, sufrida el pasado domingo ante el Torredonjimeno, se ha sumado también la del capitán Nino, con una rotura fibrilar en el isquio. Por si fuera poco, Javi Pérez no podrá jugar por acumulación de amonestaciones. Rafilla y Del Moral son duda por unas molestias.

Ante este panorama y, con las referidas dudas, el once podría estar formado por Darío; Choco, Álex Moreno, Álex Romero, Garrido; Rafilla, Gallo, Pina, Diego Gámiz, Del Moral; y Plata. El resto de la convocatoria la formarán Mazo, Manu Fernández, Keko, Michel y Manu Armillas.

El choque será dirigido por el colegiado sevillano Orellana Cid.