A 'semis' por la vía rápida

El Covirán Granada no dio lugar a dudas y solventó la primera eliminatoria por el ascenso a LEB Oro con una victoria en tierras navarras que le permite pasar a semifinales por la vía rápida, contando así con más tiempo de descanso. Los granadinos, que no comandaron durante gran parte del choque, tiraron de su fondo de armario para finiquitar la serie, un argumento que de repetirse le permitirá ganar más de un partido en este final de temporada, donde pocos equipos tienen hasta doce jugadores disponibles para saltar a la cancha. Ayer no fue necesario que jugarán todos, pero la victoria tuvo un clara dedicatoria, Iván Martínez, que no podrá jugar más una temporada que se espera concluir con la guinda del ascenso.

Los de Pablo Pin se impusieron por 67-73 al KIA Sakimóvil Basket Navarra tras reaccionar en el último cuarto en el que remontó 9 puntos a partir de su defensa, ya que sólo concedieron 6 puntos. Jesús Fernández y Tyran De Lattibeaudiere fueron los mejores con dos dobles-dobles. El americano de Villena anotó 17 puntos y capturó 11 rebotes, mientras que el jamaicano realizó un último cuarto prácticamente perfecto para culminar una actuación de 16 puntos y 11 rebotes. Carlos Corts fue clave para subir la intensidad defensiva de los visitantes.

No quería repetir los mismos errores de la semana pasada y el KIA Sakimóvil Basket Navarra saltó al parqué del Polideportivo Arrosadía mentalizado para ello. Los locales llevaron el peso del marcador durante los primeros minutos y de ellos fueron las primeras ventajas. Hidalgo tomó el protagonismo ofensivo de su equipo, que vio como Iñaki Narros se tuvo que marchar lesionado al poco de empezar tras una entrada a canasta de Adrian Bowie. Las tempraneras faltas personales de Cristian Uta obligaron a Jesús Fernández a entrar pronto en escena. Joel Almeida puso por primera vez por delante al Covirán (10-11). El americano de Villena regaló dos puntos a Carlos de Cobos y anotó un triple que hizo subir al marcador el 13-16. A partir de ahí el equipo de Pablo Pin entró en colapso y vio como los locales volvieron a tomar ventaja (20-18 final del primer cuarto).

Los mejores minutos de la plantilla de Joaquín Prado llegaron en el segundo acto. Kevin Bleeker, Adri Fuentes (antes de marcharse lesionado) y cuatro puntos de Hidalgo colocaron un peligroso a la vez que preocupante 29-20 en el luminoso. Los rojinegros no veían aro y les costó un mundo anotar por culpa de las pérdidas (12 al intermedio). Los visitantes cerraron su aro e intentaron correr en ataque, algo que les permitió ajustar el partido (29-28) por medio de Bowie, Milekovic y Jesús Fernández (4 puntos). Con un intercambio de golpes se llegó a la estadía (32-30), mas el equipo de Pablo Pin no terminaba de encontrarle el pulso al partido.

El paso por vestuarios pareció activar al Covirán en ataque, pero Adrián García hizo daño tanto a Ivan Milekovic como a Joel Almeida desde el poste bajo. Jesús Fernández puso a su equipo por delante, pero un último empujón de los locales en los últimos minutos los puso 9 arriba (59-50) e hizo temer lo peor a los nazaríes.

El equipo de Pablo Pin no quería quedarse dos noches más en Navarra y sacó a pasear durante los últimos diez minutos el arsenal de recursos que exhibió la semana pasada en el Palacio de Deportes. Los granadinos se pusieron las pilas en defensa y recibieron sólo 6 puntos en el último cuarto, por los 21 de los rojinegros. Tyran De Lattibeaudiere lideró a su equipo tanto en ataque como en defensa junto a Jesús Fernández y Carlos Corts. Los nazaríes tomaron el mando del partido y ya no lo soltaron en ningún momento. La victoria por 67-73 le permite al Covirán Granada sacar el billete directo a semifinales, por lo que espera rival el próximo viernes en el Palacio de Deportes. Aceitunas Fragata Morón, CBC Valladolid y Zornotza han tomado ventaja en las demás eliminatorias.