La solidez pasa por el Palacio

Mantener el mismo nivel de concentración y de intensidad defensiva es el objetivo del Covirán esta tarde en su enfrentamiento ante el CB Hospitalet Torrons Vicens. La gran primera mitad realizada en Plasencia, donde se fue al descanso 21 puntos arriba, provocó un exceso de relajación que casi le cuesta un disgusto a la expedición granadina. De encajar 23 puntos en los primeros 20 minutos, se pasó a recibir 48 en los dos siguientes cuartos, más del doble.

Eso es lo que quiere evitar Pablo Pin, porque aunque la cancha extremeña no es fácil, tener dos caras en un mismo partido puede costar muy caro. La regularidad es clave, pero hay cosas que para el técnico son innegociables y una de ellas es la defensa. En las cinco jornadas que se llevan disputadas se sigue siendo el equipo con mejor balance defensivo y hoy tendrá una buena prueba para volver a demostrarlo.

La baja de Corts hará que Germán Martínez le eche una mano en la dirección a De Cobos

Al Palacio de Deportes llega un conjunto con un juego muy alegre. De hecho, tras el Real Murcia, Hospitalet es el segundo conjunto que más puntos anota por partido (81,4 por 73,4 del Covirán). Llega en un buen momento tras acumular una serie abierta de tres victorias consecutivas, aunque dos de ellas ante dos filiales a los que les cuesta arranca y la última ante el colista Zamora, que aún no ha estrenado su casillero de victorias.

Pero pese a su gran poder de anotación, tiene una mancha en su juego y es su defensa. Tras Agustinos León y Baskonia, es el equipo que más puntos encaja (83,2) y es que su estilo de juego se centra más en la parcela ofensiva que en la defensiva. Todo lo contrario del Covirán, que mejoró sus porcentajes en Extremadura, los mejores del curso salvo el duelo en Zamora. La única pega, al margen de la relajación defensiva del segundo acto, fueron las pérdidas de balón como también ocurriera ante Morón. En los tres primeros encuentros perdió 22 balones, en los dos últimos 31.

Otro aspecto que debe mejorar es el juego interior. Exceptuando Alejandro Bortolussi, que está manteniendo una cierta regularidad en las últimas jornadas, Devin Wright no termina de ser el hombre dominante en la zona. A pesar de todo ello, el Covirán está líder y quiere mantener el liderato ante un equipo que mezcla juventud y veteranía. Pin no podrá contar con toda la plantilla al no tener disponible a Carlos Corts del esguince que sufrió el pasado sábado y que le hará perderse el choque de esta tarde. Germán Martínez echará una mano en la dirección a Carlos de Cobos.

Bajo la dirección técnica de Jorge Tarragona, el Hospitalet fue repescado tras descender deportivamente la pasada temporada y ha tratado de configurar una plantilla con más bagaje en la categoría. Se trata de un plantel de jugadores polivalentes que algunos de ellos pueden jugar en varias posiciones. Aunque a nivel estadístico destaca el joven escolta norteamericano Devin Schmidt, máximo anotador del equipo con buenos porcentajes desde más allá del 6,75, el auténtico líder del cuadro catalán es Edgar San Epifanio. El hijo del mítico Epi, a sus 30 años, se ha recuperado de sus problemas físicos que le impidieron terminar la temporada.

Además, Hospitalet cuenta con jugadores interiores peligrosos como Johan Kody, que la pasada campaña jugó en Albacete y Zamora y que va muy bien al rebote ofensivo, o el duro georgiano Shota Gelazonia. Su fichaje estrella es Iván García, un ala-pívot que llega de Araberri de LEB Oro. La lesión del base Xavi Guía ha permitido a Pol Bassas asumir la responsabilidad en la dirección y hasta el momento está respondiendo, siendo el segundo máximo asistente de la categoría y contando con grandes porcentajes en tiros de campo. También se encuentra lesionado Cheda, lo que ha hecho que el cuadro catalán firme al escolta Diego Gallardo que debutará hoy.

En una semana muy cargada de partidos con tres encuentros en apenas siete días, desplazamiento intersemanal a La Roda incluido, rotar será clave sobre todo para llegar en las mejores condiciones físicas posibles a las tres citas. La primera, hoy desde las 18:30 horas en el Palacio.