El sueño del Baskonia llega a su fin

Los baskonistas tuvieron el último ataque para conseguir el triunfo, pero el base no estuvo acertado en un triple en el que los colegiados no señalaron una posible falta personal de Kurbanov sobre el base azulgrana.

El Real Madrid viaja al 'infierno turco' con la olbigación de ganar

El Real Madrid viajó a Estambul para jugar en el infierno turco del Darussafaka en el Volkswagen Arena (con un aforo de unas 5.000 personas), con la obligación de ganar al menos un encuentro para que la serie se decida a Madrid o vencer los dos que disputará allí para alcanzar la Final Four de la Euroliga. "Si no ganamos uno de los dos partidos estamos fuera", apuntó Pablo Laso, entrenador del conjunto blanco, que también dio la clave para lograrlo: "Tenemos que jugar mejor". El equipo español, primero de la fase regular de la Euroliga, no dio esa sensación de superioridad que se le presumía antes del inicio de la eliminatoria contra el Darussafaka. El equipo dirigido por David Blatt es un conjunto atípico en Europa, con magníficos jugadores exteriores, grandes tiradores y con pocos pívots grandes. Zizic es su gran referencia y pese a su calidad, y efectividad, no suele estar más de 15 minutos en pista.