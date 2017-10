Con el susto en el cuerpo

El Covirán Granada estuvo a punto ayer de adelantar la noche de Halloween y de convertir en una pesadilla un encuentro que tenía totalmente controlado antes del inicio del último cuarto. Los rojinegros vencieron con un innecesario sufrimiento final -a vista de lo acontecido en los primeros treinta minutos- a un correoso CB Extremadura Plasencia por 71-77. Los hombres de Carlos Díaz se repusieron a unos inoperantes tres períodos iniciales y se quedaron a muy poco de remontar un duelo que llegaron a perder por 19 puntos.

El triunfo permite al técnico granadino Pin y a los suyos mantenerse en lo alto de la tabla y aguantar el pulso a Alicante, que ganó también el viernes. Muy pronto comenzó su recital Almazán -el mejor de los suyos-, que inauguró el marcador con una penetración, acción de éxito a la que Torres dio continuidad tras una contra para poner el 0-4. Ambos destacaron. En el otro extremo, un Carlos Corts que tuvo que ser sustituido a los 1:14 con dos personales, que no volvió a pista hasta el tercer cuarto y que se tuvo que retirar lesionado.

Todo iba sobre ruedas para los granadinos que, con una gran defensa y unas buenas y veloces transiciones, apenas daban opción a los extremeños de apretar. Estos, además, estuvieron muy imprecisos en los primeros instantes. Acumularon muchas pérdidas y su base Fuentes no logró manejar el ritmo. Un triple de Mario Álvarez puso el 7-8, pero emergió la figura del argentino Bortolussi que, con un '2 más 1', volvió a alejar a los visitantes. De nuevo el pívot del Covirán Granada -que fue el máximo anotador de los primeros diez minutos con 11 tantos- amplió la ventaja con una bandeja que hizo que el entrenador Díaz pidiese el primer tiempo muerto (9-15). Pero no quedó ahí la aportación de 'Borto', que tuvo tiempo aún de apuntarse un tiro de tres que puso el primer parcial en 10-22.

La defensa en zona granadina se le atragantó a Plasencia, que no se cansó de lanzar triples en forma de 'piedra' que no consiguieron otra cosa más que aumentar su ansiedad. Wright, de menos a más en el envite, puso el 10-24 en el minuto 11'. No en vano, los pívots granadinos ganaron la partida en la pintura a los locales a pesar de tener una estatura menor. El buen hacer en el rebote ofensivo, uno de los aspectos destacados de Plasencia, frenó a los extremeños. Una nueva anotación del pívot, que superó sus primeras acciones algo dubitativas con grandes movimientos, obligó a parar el choque otra vez al míster de los de Plasencia. Tras un buen reverso de De Cobos, sólo un movimiento en la botella de Galán acabó con las dificultades para hacer canasta de los extremeños. Un '2 más 1' de Aboubacar tras una falta de Manu Rodríguez recortó distancias para unos locales que, pese a todo, siguieron muy lejos (16-30). Luego, dos tiros de tres del mismo Rodríguez, uno de ellos con personal incluida, volvieron a golpear. El granadino demostró mucha personalidad sobre el parqué.

Un mate de Torres y la calidad de Almazán, que marca diferencias en la categoría, cerraron el segundo período (23-44). Sintomático fue que sólo tres jugadores de Plasencia anotasen en 20 minutos; sus interiores Galán, Aboubacar y Álvarez.

El conjunto verde intentó reaccionar tras el descanso, pero siempre encontraron respuesta rojinegra. A la canasta inicial de Galán le siguió otra de Alo Marín. Fue Sierra, empero, el que se echó a su equipo a la espalda y se convirtió en el cuarto en anotar para los suyos. Su equipo salió con menos complejos y con más intensidad y puso contra las cuerdas en ciertos momentos a los de Pablo Pin, que bajaron en tensión competitiva. A cada anotación de Sierra le acompañó otra visitante. No obstante, el madrileño estuvo poco apoyado por sus compañeros en las cifras ofensivas y, hasta ese momento, nunca dio la sensación de peligrar la victoria para el Covirán Granada, que se marchó 17 arriba al último cuarto.

Pero los granadinos se transformaron en el último período. Parecieron empeñarse en complicarse la existencia y lo consiguieron. Un triple de Fuentes dio inicio al mal sueño, pese a que De Cobos también anotó de tres. El acierto de cara al aro abandonó al conjunto rojinegro y creció la figura en la zona de Aboubacar. Un rebote, canasta y falta recibida de Mario Álvarez colocó a diez a Plasencia (59-69). Y su equipo empezó a creer y acercarse. Tuvo que recurrir Pin a Bortolussi y a Almazán de nuevo, pero el argumento varió poco. La eliminación por faltas de Aboubacar pareció calmar la vorágine, mas un nuevo triple desde 8 metros de Fuentes y un lanzamiento de Sierra pusieron el 71-73 a 43 segundos del final. Tuvo otro tiro el mismo Sierra para colocar la igualdad, pero el visitante Torres capturó un rebote fundamental que hundió mentalmente a los extremeños y diluyó sus posibilidades de remontada.

Nombre Min P T2 T3 T1 Rb A V

Fuentes 34 12 3/10 2/4 0/0 5 7 21

Pablo Bayle20 0 0/0 0/2 0/0 0 3 -1

Sierra 23 15 3/5 3/4 0/0 1 2 14

Robert Balge 14 0 0/2 0/2 0/0 0 1 -3

Mario Álvarez 34 18 4/6 3/4 1/1 5 0 15

Aboubacar 25 14 5/6 0/0 4/7 7 0 15

Miguel Martínez 7 0 0/1 0/1 0/0 0 0 -3

Allan Peters 11 0 0/1 0/0 0/0 5 0 2

Álex Galán 30 12 3/7 0/2 6/7 0 1 4

Equipo

TOTAL 200 71 18/38 8/19 11/15 23 14 64

Nombre Min P T2 T3 T1 Rb A V

Carlos Corts 6 0 0/1 0/0 0/0 0 0 -3

Bortolussi28 13 3/5 2/5 1/1 6 0 13

Germán Martínez 12 2 1/2 0/0 0/0 2 0 3

Manu Rodríguez 22 9 1/4 2/4 1/1 1 1 5

Wright 21 12 4/6 0/0 4/5 8 0 17

Alo Marín 23 6 3/3 0/0 0/0 1 2 8

Ferrán Torres 18 7 3/4 0/0 1/4 2 1 4

Iriarte 13 0 0/1 0/0 0/0 3 0 0

Carlos De Cobos 30 14 3/4 1/3 5/6 3 5 20

Eloy Almazán 27 14 4/9 2/3 0/0 4 1 13

Equipo

TOTAL 200 77 22/39 7/15 12/17 30 10 80

