Ya no es tiempo de lamentaciones

Aunque el milagro que esperaba el Covirán era más viable que el que le hace falta al Granada CF, al final no se abrieron los mares ni se apareció la corte celestial en pleno para cantar las loas del conjunto que entrena Pablo Pin, que definitivamente tendrá que pasar con éxito por el tamiz de los play off para conseguir un ascenso de categoría que durante buena parte de la temporada tuvo al alcance de la mano. Ya no vale mirar atrás, aunque no me resista a recordar, aunque sea de pasadita, el agua propicia que se ha dejado correr y que, evidentemente, ya no moverá molino alguno. Damos la lección por aprendida... y a otra cosa mariposa.

colofón

El próximo fin de semana finalizará la temporada regular de la LEB Plata en la que los granadinos viajarán a Valladolid. No estaría de más -cuestión de orgullo- acabarla como segundo clasificado para, en plan machote, dejar claro a los adversarios que el Covirán es el máximo favorito para acompañar al Sammic a la LEB Oro y confirmar que logrado en la Copa no fue casualidad fruto de un buen fin de semana. No obstante, hay que matizar que a orillas del Pisuerga no hay nada que demostrar y que los riesgos no son necesarios. Tonterías las justas y el cupo de las mismas ya está completo.

punto de mira

Hay que mirar más allá. Con los pies en el suelo seguro que en el seno de la entidad son conscientes que el viaje del próximo fin de semana es casi una anécdota. El partido ha de servir para poner más a punto la maquinaria del equipo que ha de afrontar la fase decisiva del año con el máximo de garantías. Ya lo hizo Pin el pasado domingo al dejar sin jugar a algunas de sus piezas clave que tendrán que ser determinantes en el futuro más que inmediato. Para entonces habrá que trabajar con todas las armas.

favoritos sí o sí

Evidentemente hay que centrarse en el objetivo del ascenso. Plantilla y directiva deben marcar el mismo paso para contar, además, con el apoyo de unos socios que han estado de 'diez' durante toda la temporada. Todos sabemos que el Covirán Granada es el favorito y el club no debe ocultarlo. Eso sí, lo más importante será demostrarlo donde hay que hacerlo: en la pista.