Mucho tiempo perdido

La alegría de ver a dos equipos granadinos en la cima de sus clasificaciones en fútbol y baloncesto ha durado dos días. El Covirán Granada se dejó su condición de líder de la LEB Plata en La Roda, por cierto, lugar también de infausto recuerdo para los seguidores del balón más chico, ya que contra un equipo de esa población albaceteña se dejó un año sus opciones de ascenso de categoría. Lo de anoche no llega a tanta gravedad como lo de aquel Granada CF porque esto es Liga regular, pero mira que estaban advertidos los de Pablo Pin de que el Fundación Globalcaja era una buena escuadra. Lo demostró durante buena parte del partido hasta que les entró el vértigo de ganarle nada menos que al Covirán, que pese a que pasen los años mantiene su aura de nombre ACB. Destrozados en la pintura durante 30 minutos, los granadinos tuvieron pelota para ponerse por delante tras entrar en el último cuarto 15 abajo, pero quizás no hubiese sido justo. A la hora de la verdad, los locales se serenaron y jugaron con la desesperación de los nazaríes, que no pudieron arreglar en 10 minutos el desaguisado de los otros 30.

Lo cierto es que el último cuarto demostró que el Covirán pudo hacer mucho más en el partido de ayer. Ya fuera por mérito del Globalcaja o demérito de los de Pablo Pin, cuando los locales dijeron de romper el partido lo hicieron. La recta final del segundo cuarto y del tercero les sobró para adquirir una ventaja que se convirtió en irresoluble para los rojinegros a tenor del resultado final.

El final del tercer cuarto fue nefasto para los granadinos, que se fueron 15 abajo

Hizo mucho daño el juego interior del La Roda en ese momento, comandado por el chadiano Placide Nakidjim, que al descanso se marchó con una valoración de 26. Hasta el bocinazo del intervalo el partido fue un intercambio de anotaciones en la que ambos equipos enjugaban rápido las ventajas de su oponente. Del 9-3 a favor de los rodenses se pasó al 13-15. Una tónica que alteraron los locales en los instantes finales del segundo acto. Un parcial de 7-0 con canastas de Hailey, Noguerol y un alley oop de Placide colocaron el 34-26, la mayor ventaja para cualquiera de los dos equipos hasta ese momento.

El descanso llegó cuando debía para que Pablo Pin reiniciara a los suyos, que se la devolvieron al La Roda con un 0-7 de arranque. Pero nuevamente el equipo granadino se atoró. Hailey y Javi Hernández comandaron a los suyos y Devin Wright apenas podía parar la sangría con su empeño bajo el aro. Desatado el conjunto de casa, les empezó a salir de todo, incluido el tiro exterior, con Javi Hernández situando la renta en 13 y acabando el parcial con otro triple sobre la bocina de Noguerol. Eran 15 de ventaja (54-39).

Parecía perdido y el público hasta grababa el partido con sus móviles o tabletas. Pero les quedó un rato de sufrimiento. Los albaceteños empezaron a fallar, el Covirán a cerrar mejor su defensa ayudados, también, por la ausencia de los mejores hombres interiores del La Roda, que estaban en el banquillo. A seis minutos bajó la diferencia local a 8 puntos y un palmeo de un Bortolussi que arregló sus estadísticas en este cuarto colocaron el 62-56 con todavía más de cinco minutos. Los verdes se 'rallaron' y perdieron balones absurdos.

El argentino puso a los granadinos en órbita con un triple que redujo la brecha a solo un punto (64-63), y quedaba un mundo (2:53). El técnico local paró el partido y eso fue clave porque, incapaces de frenar al Covirán, trataron de recuperar el aliento ante el aro. Y lo lograron, siendo la jugada definitiva un rebote ofensivo de Javi Hernández con la posesión agotada. La defensa del Covirán no pudo aguantar el tipo y un triple de Noguerol justo en el último minuto mató definitivamente el partido. Demasiado tiempo perdido como para lamentar un minuto.