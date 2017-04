Para tirarse de los pelos

Capaz de lo mejor y de lo peor. Estas palabras se han utilizado en no pocas ocasiones para hacer referncia al juego del Covirán a lo largo de la presente temporada. En el platillo positivo de la manida frase, el triunfo del pasado sábado ante el líder, el Sammic, otro de los equipos de la parte alta de la tabla clasificatoria que ha sucumbido ante los de Pablo Pin.

por enésima vez

Sé perfectamente que no es la primera vez, aunque sí espero que sea la última, que en estas líneas se recuerda que se han perdido no pocas ocasiones para que el Covirán estuviera a un pasito de nada de cantar el alirón. Esos partidos desperdiciados ante colistas y aledaños... Es para soltar un ¡ay! muy grande.

aprender

Los errores se pueden dar por buenos si se aprenden de ellos. Seguro que Pin y sus pupilos han sacado conclusiones de losacontecido durante la temporada y que lo aplicarán de cara a lo que se avecina, que es un duro play off por el ascenso en el que los fallos ya no tienen cabida. Aunque recordaba Miguel López en su pasada crónica que las matemáticas aún pueden echar un cable, mejor no pensar en ello. Y si llega, sin duda se celebrará.