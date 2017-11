Más que torrijas, 'miguelitos'

Mira que iban advertidos, mira que sabían que el rival venía al alza, que era peligroso, y que jugar entre semana despista. Pero no hubo manera de que el Covirán Granada se enchufase al partido cuando debía, y no cuando lo hizo, cuando tenía que remontar 15 puntos en solo diez minutos. Y a poco casi que lo consiguen, pero es muy difícil sobreponerse a una torrija como la tuvieron los de Pablo Pin. Bueno, siendo La Roda, más bien lo que les pasó a los nazaríes fue una tripotera de 'Miguelitos', el dulce típico de la zona. No sé si los jugadores degustaron tal manjar, pero que el resto de expedicionarios de la Fundación los desayunaron, seguro.

EL EMPACHO

Dijo Pin que el partido estuvo marcado por las pérdidas de balón. Habría que buscar por qué erró tanto el equipo, y eso se llama concentración. No se pueden escapar 17 posesiones en un partido que se sabía que iba a estar igualado porque, salvo en la anterior jornada y porque el La Roda ganó de 20 contra el colista, los albaceteños habían resuelto sus partidos, fueran a favor o en contra, por un margen nunca superior a cinco puntos. Los cuatro de diferencia que hubo al final de la contienda, bien es cierto que maquillados con un triple final, no hicieron más que ahondar en la percepción de que al Covirán se le fue el partido por demérito propio.

LA METÁFORA

Cuando todo indicaba que el Covirán podía agenciarse una remontada de las históricas, fue precisamente una pérdida de balón la que condenó el resultado final. La metáfora que resumió el destino final del choque. A Bortolussi se le fue esa 'mandarina' con menos de un minuto por jugarse. No podía ser de otra manera por lo visto.

EL RIVAL JUEGA

Que sí, que los otros cinco de enfrente también juegan, y por cierto bastante bien. Pero si el arreón final de los granadinos demostró que el partido podría haber ido mucho mejor para los intereses del que hasta anteayer lideraba la clasificación. Se podía perder, evidentemente, pero la imagen que se dio en el último cuarto (sabiendo parar al rival, poniéndolo nervioso, ahogándolo con la defensa, y siendo solidarios con las ayudas en la pintura) invita a pensar que todo estaba en manos de los granadinos, y que por esa torrijada (mejor 'miguelitada') no podemos seguir sacando pecho de liderato en la pelota gorda y en la chica.

EL APLAUSO

No sé si motivados porque intuían que la retransmisión de la FEB nos iba a dejar durante un buen rato a oscuras, pero hay que ponerse en pie ante los cuatro aficionados de la peña Esquina Rojinegra, de nuevo cuño en el Palacio, que se dignaron a meterse 372 kilómetros y pico un miércoles por la noche para ir a ver un partido que, queramos o no, es de LEB Plata, no de ACB. Eso es tener afición y amor por un equipo y un deporte. Ojalá la inmensa mayoría fuera como ellos. En todas las disciplinas.

SE VIENE

Nada menos que el ecuador de la primera vuelta y el posicionamiento de muchos equipos para jugar la Copa LEB Plata, que o bien puede servir de mucho o de nada, como bien le pasó al Covirán el año pasado. Se la tendrán que jugar los de Pin contra mayoría de equipos que están de mitad de tabla para arriba. Sí, estos ocho partidos que quedan van a decir mucho sobre el potencial de este Covirán que, clasificación en mano, de siete rivales a los que se ha enfrentado, cuatro están ahora mismo del octavo clasificado para abajo, siendo dos de ellos el último y el penúltimo. Y contra el ahora tercero y cuarto (Alicante y La Roda), el equipo ha perdido. A ver si contra el quinto, el Murcia, contra el que se ganó y perdió en pretemporada mejoran ese dato. Si no, habrá que empezar a pensar en refuerzos.