Con el trabajo casi hecho ante el líder

Matar dos pájaros de un tiro, como se dice coloquialmente. El Corral y Vargas-RACA inicia hoy su peregrinaje por las Islas Canarias para ahorrarse un viaje, por lo que jugará dos partidos durante este fin de semana. El primero será esta noche (21:00, hora española) ante el líder de la Liga Femenina 2, el Spar Gran Canaria, que tan solo ha perdido un encuentro en lo que va de curso. Así, de tapadillo, las chicas de Quique Gutiérrez se van a quitar de encima a uno de los huesos más duros de roer para así centrarse en guardar fuerzas y preparar el partido que les puede dar la salvación matemática en la categoría, el que se jugará el sábado contra el Magec Tías, el equipo que antecede en la tabla a las colegiales, choque que también se celebrará a las 21:00 horas peninsulares.

El equipo jugará ante el Spar Gran Canaria en el mismo día del viaje. El Corral y Vargas vuela esta misma mañana desde Chauchina a las 'islas afortunadas' y unas horas más tarde saldrá a la cancha para dirimir el partido más difícil de la temporada. Las locales se juegan no darle alas a sus rivales y las granadinas aterrizarán al partido con la tranquilidad de tener la salvación prácticamente agarrada. Si las colegiales juegan tranquilas, podrían poner en dificultades a las pupilas de Maikel López. El técnico visitante no contará con las lesionadas Ganter y Raquel Molina, mientras que será duda para viajar Laura Arrojo, con molestias en un hombro.

Quique Gutiérrez, entrenador del Corral y Vargas, afirmó que su equipo "está feliz" tras la victoria del sábado, que acerca a las granadinas a la permanencia, por lo que este partido "se afronta con tranquilidad". "Intentaremos competir al máximo, ya lo hicimos aquí en casa y a ver qué tal lo hacemos allí", declaró el preparador granadino, que añadió: "Este equipo ha sabido sufrir por las bajas, por las lesiones, la mala racha de la primera vuelta. Lo que sí te da es la tranquilidad de tener casi los deberes hechos y la alegría de que la temporada no ha sido fácil, pero no hemos estado en descenso, y cosas muy raras tendrían que darse ya para eso". Del Spar Gran Canaria destacó que "físicamente son muy superiores a nosotros, no solo es cuestión de calidad".