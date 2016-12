El muy tradicional, antiguo y divertido deporte navideño

El 25 de diciembre no es un día para el deporte de alto nivel, al menos en España y Europa (aunque pregunten en Estados Unidos, donde allí el show NBA o NFL no para, y menos en estas fechas). Se le da paso a tradiciones deportivas que a veces comienzan en alguna nochebuena que se ha ido de las manos. Son ya un clásico la Travesía a Nado del Puerto de Gijón, o la Copa Nadal de Barcelona. Parece que gusta eso de tirarse al agua fría. Es en España y medio se acepta por el clima, pero en Londres se recorren a brazadas el lago que hay en el céntrico Hyde Park. No hay que mojarse, que ya es algo, en la carrera de bicicletas sin cadenas de Segovia, la popular Carrera del Pavo.