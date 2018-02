¿El triunfo de los tramposos?

El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAD) aceptó las apelaciones de 28 deportistas rusos que habían sido suspendidos de por vida para los Juegos por el Comité Olímpico Internacional (COI) alegando que las pruebas para semejante castigo eran insuficientes. Además, rebajó sanciones a otros 11, pese que en esos casos sí había evidencias de dopaje.

El alto tribunal deportivo lo anunció una semana antes del incio de los Juegos de Pyeongchang. En su veredicto indica que no hay pruebas suficientes para suspenderlos de por vida, aunque tampoco proclama su inocencia. Sea como fuere, la resolución causó conmoción tanto en el COI como en la comunidad deportiva. "Es una bofetada en la cara del deporte limpio", aseguró el jefe del olimpismo alemán, Alfons Hörmann.

El tribunal no tratará las 39 apelaciones de forma conjunta, sino de forma individualizada

El COI pensaba que su veredicto era irrefutable cuando sancionó de por vida a 43 deportistas rusos por sus prácticas dopantes en los Juegos de Sochi 2014, después de analizar las pruebas presentadas por el abogado Richard McLaren en un informe para la Agencia Mundial Antidopaje (AMA). Además, el ex jefe del laboratorio antidopaje de Moscú, Grigory Rodchenkov, testigo clave, aseguró que Rusia tenía un sistema estatal para dopar a sus deportistas.

Pero como ocurrió con la llamada regla Osaka -que prohibía competir en los Juegos a atletas que hubieran recibido una sanción de más de seis meses por dopaje- o con el límite de la testosterona en mujeres el TAD le dio la espalda al COI, que lamentó que "no se tuviera en cuenta la existencia comprobada de una manipulación sistemática de los controles".

El COI no descarta llevar el caso a la Corte Suprema Federal de Suiza, pero conocer los razonamientos jurídicos del TAD. Algunos críticos reclaman que el COI tendría que haber suspendido a todo el equipo ruso de Pyeongchang 2018 por el dopaje sistemático, no a deportistas de forma individual. Si se hubiera tomado esa decisión, aseguran, el TAD no lo habría podido tumbar, como hicieron el Comité Paralímpico Internacional (CPI) y la Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo (IAAF) a los atletas rusos de Río 2016.

El presidente del COI, Thomas Bach, siempre rehuyó una prohibición total para Rusia, diciendo que los atletas limpios merecían competir, si bien hay quien vio esa postura como un gesto de consideración hacia el presidente ruso Vladimir Putin y ahora la integridad de los Juegos está en el aire.