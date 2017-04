Una tunda previa a lo gordo

Derrota ayer del Covirán Granada por 80-59 ante el Comercial Ulsa Ciudad de Valladolid en el Polideportivo Pisuerga. Una mala segunda parte del equipo de Pablo Pin, que anotó sólo 18 puntos -por los 48 que recibió-, resultó clave en el desenlace del partido. El balcánico Ivan Milekovic fue el máximo anotador de los visitantes con 15 puntos, mientras que el MVP de la cita fue el local Sergio De la Fuente, con un total de 22 puntos y 32 de valoración.

El choque se inició con la salida en tromba del Covirán en tierras vallisoletanas. El equipo rojinegro no dio tiempo a que los espectadores se acomodaran en sus asientos y firmó un parcial de 0-9 en un minuto, con triples de Joel Almeida, Alejandro Bortolussi y Carlos Corts. Wade Chatman sumó después los primeros puntos de los locales con un triple, pero el conjunto granadino alcanzó la decena de ventaja después de dos canastas de Cristian Uta y de Iván Martínez. El cuadro nazarí se encontraba cómodo sobre el parqué, aunque un parcial de 10-2 liderado por Sergio De la Fuente ajustó el marcador al final del primer cuarto hasta el 19-21.

Ivan Milekovic fue el máximo anotador de los rojinegros con un total de 15 puntos

El segundo acto comenzó como el primero, con un triple del Covirán Granada, aunque esta vez con la firma de Ivan Milekovic. El croata anotó su segundo tiro de tres consecutivo antes de que Paco García pidiera tiempo muerto con 23-31 en el luminoso. Un nuevo triple de Iván Martínez obligó de nuevo al técnico local a parar el partido, ya que los visitantes superaron la decena de ventaja (27-39). Con esa inercia, el choque llegó al descanso con ventaja de nueve puntos para los rojinegros (32-41).

El equipo de Pablo Pin basó su superioridad en el tiro de tres puntos hasta ese momento. Y es que llegó al intermedio con un 61,5 por ciento de acierto desde la línea de 6,75 gracias a un espectacular 8 de 13. Contrastaban los 28 tiros realizados por los visitantes en los primeros veinte minutos, por los 43 de los locales.

La piscina en la que se había convertido el aro del Pisuerga para el conjunto rojinegro durante el primer tiempo se cerró en la segunda mitad. Al equipo visitante le costó un mundo anotar después, mientras que los locales realizaron sus mejores 10 minutos del partido. Un parcial global de 23-5 encarriló el choque para el CBC Valladolid. De hecho, la plantilla rojinegra tan solo anotó dos canastas tras la estadía.

El inicio del último cuarto no cambió la dinámica del partido y los locales se fueron hasta los 17 de ventaja gracias al acierto del jugador más valorado de la competición, Sergio De la Fuente. La actividad defensiva del Comercial Ulsa Valladolid cortocircuitó el ataque de los visitantes, que no encontraron el camino del aro. Al final, los de Pin no pudieron evitar el triunfo del equipo de Paco García por 80-59 en un encuentro, aun así, intrascendente.

El Covirán Granada jugará el próximo viernes su primer partido de los play offs por ascender a LEB Oro ante el KIA Sakimovil Basket Navarra, que acaba la temporada regular en novena posición tras caer en Morón y hacerlo también Alcázar ante Sammic. Loas hombres de Pablo Pin disfrutarán de ventaja de campo en todas las eliminatorias tras su victoria en la Copa.

Nombre Min P T2 T3 T1 Rb A V

Wade-Chatman 33:07 16 3/7 3/10 1/1 3 6 12

Miguel González14:58 3 0/2 1/2 0/0 1 0 0

Pablo Esteban 5:27 0 0/1 0/2 0/0 1 1 -1

Jota Lobato 5:37 2 1/1 0/0 0/0 1 0 3

Boubacar Sidibe 26:30 8 3/5 0/1 2/2 7 0 10

Dani Astilleros 28:34 5 1/6 1/2 0/0 6 0 5

Paniagua 1:26 0 0/0 0/0 0/0 0 0 -1

Agustín Morales 7:28 3 0/1 1/2 0/0 0 0 1

Graham-Bell 32:13 14 4/9 0/0 6/8 8 4 24

S. De la Fuente 35:29 22 9/13 1/4 1/2 11 1 31

Gullit Mukendi 7:45 4 2/2 0/0 0/1 2 0 5

Castaño 1:26 3 0/1 1/1 0/0 0 0 2

TOTAL 200 80 23/48 8/24 10/14 40 12 91

HH

H

l

H

HH

H

H

l

HHH

HHH

H

H

Nombre Min P T2 T3 T1 Rb A V

Adrian Bowie 13:45 2 1/2 0/0 0/2 3 1 0

Carlos Corts12:37 3 0/0 1/4 0/0 2 2 -1

Bortolussi 24:00 10 1/8 2/3 2/2 4 0 6

Pablo García 13:41 0 0/1 0/5 0/0 1 0 -6

Iván Martínez 26:46 8 2/4 1/2 1/2 3 2 9

Germán Martínez 13:03 4 1/2 0/0 2/2 2 1 6

Cristian Uta 18:32 4 2/2 0/0 0/0 5 1 8

Ivan Milekovic 24:23 15 2/4 3/5 2/2 0 1 10

Marcos Vigo 5:01 0 0/1 0/1 0/0 1 0 -2

Joel Almeida 15:31 7 2/4 1/3 0/0 3 0 4

De Lattibeaudiere 17:03 3 1/4 0/0 1/2 5 2 6

Carlos De Cobos 15:38 3 0/0 1/1 0/0 3 0 5

TOTAL 200 59 12/32 9/24 8/12 32 10 45

l

H

HH

l

H

H

l

HHH

H

H

H

H