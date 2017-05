La última esperanza

El Motril va a luchar hasta el último momento por conseguir la última plaza que queda en liza para jugar la fase de ascenso la Segunda División B. Para ello, necesita una victoria hoy desde las 12:30 horas en el campo del Martos y esperar que el Huétor Vega gane al Almería B en Las Viñas. Hasta el momento, la diferencia entre ambos equipos es de tres puntos a favor de los almerienses con el gol average particular empatado y con una diferencia de goles favorable para los granadinos, por lo que de darse su victoria y la derrota del Almería, sería el equipo de la Costa Tropical el que consiguiera la plaza que hay en juego en esta última jornada

José Manuel García, técnico motrileño, apunta que "mientras hay vida hay esperanza. Vamos a luchar hasta el último momento para conseguirlo". No obstante, quiso quitarle presión a sus jugadores señalando que "no jugar la fase de ascenso no será un fracaso y no pasará nada pues hemos hecho una temporada fantástica para ser la primera en Tercera División. Se han conseguido muchos más puntos de los que queríamos al principio de la Liga. De hecho, el propósito era superar los 40 y de ganar en Martos conseguiremos 70".

Respecto al rival, recuerda que el Martos "tiene muy buen equipo y ha estado luchando hasta el tramo final por conseguir una plaza para la fase de ascenso, por lo que querrá darle una alegría a su afición".

De cara a este partido, José Manuel García dispone de la totalidad del equipo a excepción de Estévez por lo que, salvo sorpresa, repetirá el mismo once que la pasada semana ganó al Vélez que dio una magnifica imagen, a excepción de la entrada de Óscar Lozano por Jorge Manrique. Así, formaría con Josemi, Vampi, Sergio Bustos, Arjona, Antelo, Ramiro, Goku, Fran Hernández, Moi Gómez, Chendo y Óscar Lozano.