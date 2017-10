El vestuario blinda a Piqué

La consigna en la selección española está clara: blindar a Gerard Piqué contra el ruido externo. Así lo expresaron ayer diferentes miembros del equipo, con Julen Lopetegui a la cabeza, aunque el debate sobre el futbolista del Barcelona continúa el rojo vivo.

"El deporte une, logra cosas importantes y estamos en una semana muy importante", afirmó el seleccionador español en un acto promocional en el que recordó la importancia de los dos próximos encuentros de su equipo, ante Albania e Israel, en los que debería resolver su clasificación para el próximo Mundial de Rusia.

En sentido parecido a Lopetegui se manifestaron diferentes miembros de combinado español. "Sólo queremos jugar al fútbol. Esa es la solución. Las opiniones personales son de cada uno y estamos aquí para hablar de la selección y no de debates políticos y públicos", subrayó en rueda de prensa Thiago Alcántara.

Para el jugador del Bayern Múnich, es triste todo el ruido generado alrededor de su compañero. "Nos apena porque venimos a jugar al fútbol. No vengo a hablar de la vida de nadie. Me apena no poder estar cómodo y no poder hablar de Albania", observó.

También habló el centrocampista Koke, quien se expresó en términos similares. "Estamos centrados en el partido ante Albania. Es verdad que cansa un poco hablar de lo mismo. Somos profesionales y sólo pensamos en el fútbol", aseguró.

Para el jugador del Atlético de Madrid, todo se resuelve con lo que suceda en el campo y pidió el máximo apoyo a la hinchada española para el encuentro que se jugará el viernes en Alicante ante Albania. "Es un partido importantísimo. Siempre hemos sentido el apoyo y el cariño de nuestra gente. En Alicante seguro que lo vamos a tener", concluyó.

Pero la realidad es que nadie en España habla de los partidos de la selección ni del Mundial. Todo el debate deportivo gira en torno a Piqué y su conveniencia o no de que siga en la selección española. La rueda de prensa de Koke y Thiago Alcántara apenas duró cinco minutos y pese a sus deseos todo el interés de la prensa fue hablar sobre Piqué.

El ambiente sigue siendo difícil, por más que jugadores y técnicos apuesten por la "pacificación". Por ejemplo, el diario As habló de "fuertes presiones" para que Piqué abandone el equipo y opinó que "sería fatal que las tensiones del momento le hicieran saltar de la selección".

En medio de la fuerte tensión que se vive en España por el referéndum independentista en Cataluña, Piqué ya recibió fuertes abucheos de un grupo de hinchas el lunes en su primer entrenamiento de la semana con la selección. "Piqué, cabrón, fuera de la selección" y "Piqué, España es tu nación" fueron algunos de los cánticos en contra del jugador catalán del Barcelona durante el entrenamiento.

"Intolerable", tituló en primera página el periódico catalán Sport al valorar los insultos y abucheos recibidos por el jugador del Barcelona en el entrenamiento del lunes.

Y el viernes hay partido. Y con hinchada española en la grada. Y habrá un entrenamiento previo, en principio abierto al público, según el plan organizativo previsto.

Los futbolistas de la selección española dedicaron la mañana a rodar diferentes anuncios publicitarios para engordar la caja de la Federación Española. Es fácil imaginar que Piqué no participó en ellos.