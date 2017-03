Por la vía del Palacio

La única nota positiva del choque del pasado sábado ante Cambados para el Covirán Granada fue el haber mantenido el average particular ante el cuadro gallego. Una circunstancia que puede tener su peso en oro en la clasificación final en caso de empate a victorias en un, supuesto, empate a triunfos y derrotas con el equipo entrenado por Manu Santos en la pelea por la primera plaza y por tanto el ascenso directo. Sin embargo, para llegar a ello, el conjunto de Pablo Pin debe mejorar sus prestaciones con respecto al choque de hace siete días. Un objetivo se han planteado los rojinegros de aquí al 22 de abril, fecha en la que concluirá la temporada regular. Este no es otro que sacar adelante los cinco encuentros que tienen en casa. Hacer del Palacio de Deportes un fortín dará medio ascenso a LEB Oro. Y el primer equipo que visita la instalación del Zaidín es el Agustinos Leclerc un rival, a priori, propicio para llorar las penas de la derrota en O Pombal en una cita que no se puede escapar.

Sin confianzas pero sabiendo que la victoria es clave, el conjunto de Pablo Pin debe repetir la primera mitad que realizó en tierras gallegas, con una defensa que tuvo momentos muy brillantes pero que sólo duró dos cuartos. Esa continuidad es la que busca el Covirán ante un rival que llega a Granada con un colchón de cinco triunfos sobre el descenso directo a Liga EBA a falta de ocho jornadas para el final de la fase regular. Por tanto, visita tierras granadinas con casi todos los deberes hechos pero tampoco puede relajarse.

El entrenador granadino vuelve a tener a toda la plantilla disponible

Cometerían un craso error los de Pin si afrontan el duelo con un exceso de confianza. La prueba se pudo comprobar en la primera vuelta en la que el cuadro entrenado por Ángel González Jareño se impuso por cinco puntos de diferencia (79-74). Un claro ejemplo de lo que no pueden hacer los nazaríes si no quieren ver como los equipos más potentes del grupo se alejan de una primera plaza. Un primer puesto que hasta el momento comanda el Cambados aunque con un partido más tras su triunfo ayer en la cancha de Ávila. Sin embargo, si vence Sammic seguiría líder en solitario, aunque tendrá que pasar por tierras granadinas en la antepenúltima jornada de Liga y la renta que obtuvo en el País Vasco augura un duelo que puede ser decisivo.

Pablo Pin lleva insistiendo todo el curso en la necesidad de estar concentrados la mayor parte de minutos posibles. Sólo así se consigue ser fiable y no depender de arreones que a veces han dado su fruto pero no siempre. Desde que se perdiera ante Alcázar, el Covirán se está mostrando muy firme con el apoyo de su afición. Un arma que hay que prolongar durante ocho semanas más para acercarse un poco más a la segunda categoría del baloncesto nacional.

Enfrente, los granadinos tendrán a un conjunto que viene de ganar ante Hospitalet en un duelo vital para mantener la renta con un rival directo. Con diez victorias y doce derrotas, los leoneses quieren volver a sorprender al Covirán como ya hicieron en la primera vuelta o en Ávila. Le costó arrancar al conjunto castellano-leonés, siendo precisamente el duelo ante los de Pin el que supuso un punto de inflexión en su trayectoria. Se trata de un conjunto muy joven que con respecto al duelo de ida ha cambiado dos figuras de su plantel.

La marcha del escolta lituano Mantvydas Staselis fue sustituida por el senegalés Thierno Niang tras desvincularse del Gipuzkoa Basket de LEB Oro. El nuevo base, que también puede jugar de escolta, no está aportando hasta el momento lo que se esperaba de él con su fichaje. Situación similar a la del pívot americano con pasaporte inglés Jeff Dirkin.

Dos hombres centran la atención del cuerpo técnico granadino. Por un lado, el base José Antonio Medina, máximo anotador, asistente y jugador más valorado del Leclerc. Por otro, el escolta nigeriano Bryant Mbamalu, que promedia más de 15 puntos por partido. Por lo que se refiere al juego interior, Agustinos cuenta con la dupla interior que más rebotes captura de la categoría. Se trata de Jack Crook, un center de 211 centímetros que pasa por ser el segundo máximo reboteador de Plata con casi 10 capturas por partido. Su duelo con Cristian Uta en la zona promete ser más que interesante, siendo en principio De Lattibeaudiere el que se haga cargo de Lamine Dieng, un ala-pívot senegalés con buenos porcentajes en tiros de dos. Duelos ambos que de ganarlos llevará al Covirán a sumar un nuevo triunfo teniendo en cuenta que la próxima semana visita la cancha del colista Zamora. Pero esa será otra historia.