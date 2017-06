Un viaje de emociones hacia el futuro

Granada tardó en anochecer el domingo, como si el día no quisiese acabar. El calor intenso dejó paso a un crepúsculo que suavizó la temperatura. El aire que subía por el Darro, el trino de los pájaros, y la Torre de la Vela vigilante. Eran las once de la noche pero el cielo aún mezclaba colores antes de fundir a negro. Granada recibió de esta manera a los hombres que dejaron de ser adolescentes hacía unas horas en Majadahonda. Un pequeño rincón en la calle más bonita del mundo cobijó el final de fiesta (o comienzo para los ociosos a la mañana siguiente) del Universidad de Granada. Cerveza, viandas, y un festejo que más que eso fue un cuarto tiempo, un reencuentro con los que no viajaron, y las primeras conversaciones para planificar lo que será el año que viene en División de Honor B.

EL GRUPO

No hubo euforia en La Fontana. Toda se agotó en el pequeño bus que trajo de vuelta a la expedición universitaria. Cuentan los 'infiltrados' que no se paró de cantar, que se improvisaron canciones, y que aquello parecía una Mae en movimiento. Por eso aquí llegaron más aplacados. El goteo de jugadores y gente de la familia del 'Uni' por la Carrera del Darro, con banderas al aire y equipados con los colores del club levantó la curiosidad de los turistas. Unos irlandeses se sorprendieron al ver que aquí también había rugby y que se celebraban los ascensos. Dentro del restaurante, en los corrillos se hablaba del partido, se desmenuzó la jugada del ensayo de la victoria, finalmente llegando a la conclusión de que la patada de Juanca al fondo no fue improvisada, sino que tenían hablado que si alguien rompía por dentro tendría siempre compañía, que aparecerían Arturo o Antoñete para rematar. Salió tal cual. Pero lo bonito fue la unanimidad en destacar que este año había un grupo que se convenció y que nunca vio peligrar el ascenso en Majadahonda. Un grupo que pasó de los reproches y la división de un año atrás a pensar en colectivo, a recuperar su esencia, a entender que los fallos son de todos y no de uno. La mezcla de toda la plantilla durante la celebración fue motivo de orgullo de los veteranos del cuerpo técnico.

INTERÉS

En el viaje de vuelta se leyeron tuits, se recibieron felicitaciones oficiales de la rectora y la vicerrectora de la UGR, e incluso el alcalde, Paco Cuenca, llamó para felicitar al equipo por el ascenso. El rugby granadino no había concitado nunca tanto interés. Las redes sociales han ayudado mucho a dar a conocer la existencia del 'Uni'. Que Granada sepa que tiene un equipo y ahora en la segunda categoría nacional. Coincide este éxito con la percepción general que en España hay una porción suculenta del público aficionado al deporte que quiere acercarse al rugby. Tener a las dos selecciones (de seven) en los Juegos de Río, el buen papel del de XV en la primera vuelta del 6 Naciones B (en puestos para luchar por acudir al Mundial 2019), y ahora el Príncipe de Asturias otorgado a los All Blacks abonan el terreno al crecimiento de este juego. Este ascenso suma a Granada a esa ola.

LA UGR

Al hilo del punto anterior, ya se pensó durante la celebración en la temporada que viene. Será de órdago con todo lo que se viene encima, sin haber ascendido nadie, bajando Ciencias, y descendiendo más rivales asequibles de lo esperado. También es el momento para que la Universidad de Granada (no sé si rectorado, el servicio de deportes, o el mismo club) se sume más si cabe a la ola. No hay deporte más universitario que el rugby, y los resultados, sobre todo de esta temporada, avalan que merece la pena seguir apostando: dos ascensos (el del primer equipo a DHB conlleva el del segundo equipo a I Andaluza y también invictos), dos platas en seven a nivel nacional, aumento de fichas en la base y cada vez más mujeres jugando en el femenino, incluidas dos internacionales con España. Hay que hacer más atractivo al equipo. No sé si ayudar con becas a los jugadores que despunten, que tengan menos posibilidades económicas, o que quieran venir a jugar a Granada compatibilizando sus estudios (eso es impepinable). También crear un plan o red que capte a 'rugbiers' extranjeros que estén apuntados al programa Erasmus. Si hay opción de dotar de más recursos a la cantera, mejor: cuidar a los que hay. Ni que decir tiene mantener con vida el campo de Fuentenueva, y si puede ser, dotarlo de mejores infraestructuras. Y si para ello también se puede contar con ayuda municipal, de la Diputación, y de la iniciativa privada, podríamos hablar de aumentar el techo deportivo del Universidad de Granada. Hacer que la División de Honor B también se quede chica como este año la regional Andaluza y acercarnos en lo posible a convertir Granada en la Valladolid del sur. Es posible y es el momento.