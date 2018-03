Con la vista puesta en La Roda

Con la primera plaza en el bolsillo, buenas sensaciones y la vista puesta en el duelo que medirá en tierras manchegas a La Roda con Alicante, el Covirán Granada inicia la recta final de la temporada con una cita clave. Los de Pablo Pin reciben en el Palacio de Deportes al Xuven Cambados en la enésima defensa del liderato tras el extraordinario partido que disputó en tierras madrileñas ante el Real Canoe.

Quedan cinco jornadas y tres de ellas las jugará en casa, un aspecto que hay que aprovechar pues las salidas que deberá afrontar el cuadro rojinegro no son fáciles. Pero el calendario no es cómodo para ninguno de los tres equipos implicados. Así, La Roda se deberá medir a Murcia y Canoe a domicilio y recibir a Albacete y Cambados, mientras que Alicante tras el duelo de hoy, recibirá a Baskonia, y afrontará dos salidas seguidas a Murcia y Martorell (el actual colista) para terminar en casa ante Albacete.

Cuando los de Pin acaben su partido, el choque de la jornada se estará aun disputandoLa baja Saunders, que promediaba más de 17 puntos por encuentro, un alivio para los locales

Pero sin duda, el duelo que medirá esta tarde al segundo con el tercer clasificado puede marcar el último mes de competición. Aunque servirá de poco si el Covirán no saca su partido adelante. Con una victoria de ventaja sobre Alicante pero empatado con La Roda (al que le tiene ganado el average particular), el que gane de ese duelo será seguramente el que se dispute el ascenso directo con los granadinos. Cuando los de Pin acaben su partido, el choque de la jornada se estará aun disputando por lo que de ganar, la presión para ambos contendientes será máxima.

Sin embargo, los rojinegros deberán estar pendientes de sacar adelante su cita ante un equipo que pelea por no descender y más tras la marcha la pasada semana de su jugador más fiable, Will Saunders, un alero alto de más de dos metros que era el segundo jugador con mejor promedio de puntos por partido de la competición, más de 17 por encuentro, que además ayudaba en el rebote y acaparaba muchas posesiones. Sin embargo, una oferta del Cáceres de LEB Oro ha hecho que abandone la entidad gallega. Sin duda, una baja sensible para Chiqui Barros, que a mediados de enero vio además como Karamo Jawara, su jugador referencia hasta ese momento que estaba siendo el MVP de la liga y que era el máximo reboteador de la categoría se marchó también a LEB Oro, dejando tocado a un equipo que desde entonces ha vencido en tres de los últimos ocho encuentros. Curiosamente las tres victorias han sido a domicilio y en canchas tan complicadas como Navarra, entre otras.

Para tratar de suplir la ausencia de Jawara, a 24 horas de la conclusión del mercado los gallegos contrataron al serbio Milos Andrejevic. Un alero 198 centímetros de estatura, curtido en las diferentes ligas del baloncesto balcánico con experiencia en las de Macedonia, Serbia y una breve aventura en Francia. Se trata de un buen defensor y reboteador, agresivo y con capacidad para penetrar que además puede actuar en momentos puntuales como cuatro.

Donde si habrá un duelo muy interesante será en el puesto de base. Será el que diriman Carlos de Cobos y el que fuera nombrado MVP de la pasada jornada, el playmaker argentino de casi dos metros Juanchi Orellano, ex del Zornotza y viejo conocido. Dos jugadores similares en su juego que gustan de aprovechar su envergadura en el poste bajo. Orellano anotó ante Zamora 18 puntos, capturó ocho rebotes y dio nada menos que once asistencias a lo que sumó una recuperación, dos tapones y recibió nueve faltas personales para un total de 36 de valoración.

Se ven las caras los dos equipos que más rebotes cogen, y se da la circunstancia que con la misma cifra, 895 en total, y dos de los tres mejores en capturas ofensivas, por lo que el que logre cerrar su zona tendrá mucho ganado.