El voley-playa bate récords de participación en Albolote

Las instalaciones del Polideportivo Municipal de Albolote fue el escenario del tradicional torneo de voley-playa que se celebra coincidiendo con las fiestas de la localidad y que organiza la Concejalía de Deportes en colaboración con el club Albolote CV'16'. En esta edición cabe destacar que se volvió a batir el récord de participación con 120 inscripciones tras no poderse aceptar todas las peticiones. No sólo participaron parejas de Granada, sino que también compitieron equipos de Málaga y Almería. El aumento en el número de participantes redundó en la calidad de juego ya que "se ha jugado un torneo a un gran nivel", tal y como señaló Esteban Férriz, responsable del torneo. Por su parte, el concejal de Deportes, Diego Valero, manifestó que "estamos muy contentos por la evolución que a lo largo de estos años está teniendo el torneo, no sólo por el incremento continuo de participantes, sino porque Albolote se conoce cada vez más fuera de nuestras fronteras gracias al voley". Los ganadores de esta edición fueron las siguientes parejas; Manzano y Aguilar (masculina), Castro y Álvarez (femenino) y Ortiz y Ortiz (mixto).