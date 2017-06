ALCOHOL La única droga que no ha caído en 10 años de crisis

La crisis económica no sólo ha afectado a la vida laboral y familiar de muchos ciudadanos sino que también ha tenido su efecto en el ámbito de consumo de drogas y sustancias. Las adicciones más 'caras' se vieron resentidas pero no así otras de menor coste que, por contra, han subido para intentar tapar los problemas vitales de miles de ciudadanos. Pero hay una droga que no ha cambiado su consumo: el alcohol. Según Proyecto Hombre, "en la crisis la única sustancia que no ha bajado de consumo es el alcohol". "Incluso se ha incrementado", explicó ayer durante la presentación de la memoria anual de 2016 el director de Proyecto Hombre Granada, Manuel Mingorance. Los motivos del mantenimiento del alcohol como la principal adicción en Granada es que es una droga "aceptada socialmente -todo lo celebramos con alcohol-, barata, legalizada y fácil de adquirir". Por eso, es la principal adicción seguida de la cocaína y del cannabis.

Proyecto Hombre Granada atendió el año pasado a 871 personas de forma directa. Una cifra inferior a la de 2015, un 15% menos (137 personas de diferencia) que el año pasado, cuando se atendieron a 1.008 granadinos. Del total de atendidos el año pasado, 706 fueron en algunos de los programas de prevención, tratamiento o reducción de daños (728 el año 2015); 165 recibieron información (280 el año anterior); y 10.890 se beneficiaron en Prevención Universal y Selectiva (7.293 el año 2015).

-15%Número de atenciones. Los usuarios directos han bajado respecto a 2015

Mingorance destacó que se ha incrementado la demanda por problemas asociados al mal uso de las nuevas tecnologías, juego patológico y apuestas on-line y que también se ha incrementado el tratamiento a jóvenes, especialmente a chicas.

"Hay un repunte de chicos de 17 a 23 años con adicciones a Nuevas Tecnologías, alcohol, porros, ...", explicó Mingorance, que añadió otro cambio. Si en atención general la proporción de atención es 80% hombres y 20% mujeres, en jóvenes se pasa al 70-30, por lo que se ha comprobado que "las chicas toman más drogas legales, como alcohol y tabaco, pero se suman ya a otras sustancias". "Piden ayuda cuando encuentran un problema a nivel orgánico, conductual y vienen en su mayoría acompañados por los padres. En la Escuela hemos atendido a más de 50 para darles herramientas con las que atender a sus hijos con adiciones a sustancias o a nuevas tecnologías, que están teniendo un peso importante".

Respecto al porcentaje de éxito de los tratamientos, Mingorance explicó que varía según el programa pero que, "con poco" que estén en tratamiento, ya hay un cambio. "Cuando consiguen un alta terapéutica el porcentaje de no recaída está en el 80-85% tras un año y medio o dos años y se han insertado totalmente".

Según los datos de la memoria de 2016 de Proyecto Hombre, un 18% de las personas atendidas en programas de tratamiento son mujeres y un 82%, hombres. La edad media de inicio de demanda de tratamiento de mujeres es de 39 y en hombres, de 37. Las demandas de tratamientos que se reciben son principalmente por problemas asociados al alcohol (48%), cocaína (22%) y cannabis (10%).

En cuanto al alcohol, la edad de inicio de tratamiento es de 44 años, mientras que la de la cocaína baja a los 36 años y la del cannabis, 28.

Las condiciones sociales de la personas que inician tratamiento también influyen. Un 74% de las personas atendidas en programas de Proyecto Hombre están desempleadas; un 44% tienen estudios primarios y un 49%, secundarios o terciarios.

El delegado de Salud, Higinio Almagro, avaló el trabajo de Proyecto Hombre Granada como "referente nacional e internacional en prevención, tratamiento, atención, rehabilitación y reinserción de drogodependientes", dijo, destacando que el perfil mayoritario de personas atendidas en los centros de tratamiento ambulatorio (hay uno en Granada y otro en Motril) es el de un varón, de 40 años, con adicción primero al alcohol y después a la cocaína y cannabis.

Almagro destacó el "método de intervención" de Proyecto Hombre, "concreto y específico para atender las causas que llevan a caer en una situación de drogodependencia, con método educativo e intervención también con las familias, sabedores de que son un apoyo fundamental en la recuperación y reinserción".

Mingorance hizo hincapié en que trabajan "con personas, no con drogodependientes ni drogadictos, sino con personas con problemas de adicciones". En total son 40 profesionales (todos acogidos al convenio del tercer sector) entre profesionales médicos, psicólogos, pedagogos, terapeutas... con sello de calidad de forma que son referente en metodología. También destacó que sus cuentas están auditadas y que dos tercios de su financiación es con fondos públicos y el resto, privados. "Esto te hace trabajar con solvencia y transparencia y buscando siempre el bien, su autonomía y que se reinserten después de un proceso de cambio", dijo Mingorance.

"Proyecto Hombre es recuperación de personas, de muchas historias de vida, el mejor argumento para seguir confiando en ellos", dijo el delegado de Salud, que se refirió especialmente al trabajo que hacen convirtiendo a estas personas en protagonistas de su propia recuperación. "Ellos son los protagonistas. Eso hace distinto también a Proyecto Hombre y su metodología, de ahí que sigamos confiando en ellos en las plazas de tratamiento y residenciales". En total, la Junta mantiene relación a través del centro tratamiento ambulatorio, con 40 plazas en centros residenciales y el centro de acogida. Todo cuenta con una inversión de 1 millón de euros.