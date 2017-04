El AVE llegará dentro de un año con un empujón final de 126 millones

El alcalde de Granada, Paco Cuenca, avanza que esta misma semana se dirigirá a Fomento para que conocer al detalle el cronograma de las obras y la dotación presupuestaria, aunque avanza que seguirá manteniendo la reivindicación al Ministerio para que se cumplan los plazos. Y aunque se muestra "convencido" de que ha sido la presión ciudadana la que ha conseguido que se recoja una millón de euros para el soterramiento, recalca que, con ese proyecto de presupuestos, "el Estado sigue relegando a Granada a un segundo plano". En esta línea se muestra José Sánchez Ocaña, portavoz de la Marea Amarilla, para quien estos presupuestos son "una nueva tomadura de pelo" y la constatación de que el Gobierno ha apostado por un "AVE de segunda" para la ciudad. El próximo viernes la plataforma convocará a los medios para denunciar los dos años de aislamiento ferroviario. "Hasta que no empiecen a tramitar la variante sur de Loja y se comience a trabajar en serio en el soterramiento no nos podemos creer nada", denuncia el portavoz de la Marea Amarilla, mientras el Ayuntamiento sigue trabajando en un contraproyecto de soterramiento para presentarlo a Fomento en próximas fechas.

En todo caso, la ejecución de la variante sur de Loja se planteará "una vez que el AVE esté en Granada". El Gobierno anunció recientemente el comienzo de la redacción del proyecto, que está supeditado a que "el AVE ya esté en Granada". Según los cálculos que maneja Fomento, este trazado acortará el trayecto de Granada a Madrid en "cinco minutos" y discurriría por la falda de la Sierra de Loja, paralelo a la autovía, para evitar un embotellamiento en el trazado que une Archidona con el municipio lojeño, por el que ya discurren mercancías y líneas convencionales. Es, junto al soterramiento, el gran caballo de batalla de plataformas ciudadanas como AVE sí pero no así .

En los Presupuestos Generales se recoge una partida de un millón de euros para la integración del ferrocarril en Granada. Este montante está previsto para las posibles actuaciones que se puedan avanzar este año para el soterramiento del AVE a su paso por La Chana, como la redacción de proyectos o asistencia técnica. "Este año no se van a comenzar las obras, pero el Gobierno ya ha puesto un millón de euros para los trabajos preliminares", señala la diputada. "Tenemos una comisión de seguimiento en la que están representados el Gobierno de España, la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Granada y en ese marco tenemos que acordar qué queremos hacer y ponernos de acuerdo en la financiación, qué va a poner cada una de las administraciones y ver qué cuesta el proyecto que queremos hacer", resalta Concha de Santa Ana en referencia al soterramiento low cost que propuso el secretario de Infraestructuras, Manuel Miño, en un encuentro entre la instituciones el pasado 14 de abril. Este proyecto, presupuestado en 100 millones de euros, soterraba el barrio de La Chana, pero partía en dos La Rosaleda.

Un 34% menos de inversión que en 2016

Los Presupuestos Generales del Estado para 2016 consignaron a Granada 380 millones de euros, la mitad para la llegada de la Alta Velocidad, que se llevó 192 millones de euros del pastel presupuestario. Respecto a este ejercicio, la inversión en la provincia baja un 34% y, en cuanto a la alta velocidad, se destinan 66 millones de euros menos para la infraestructura. El portavoz adjunto del PP en el Congreso de los Diputados, Carlos Rojas, señala que la finalización del AVE "es una prioridad del Gobierno de Mariano Rajoy, como ya aseguró el ministro de Fomento en su última visita a Loja" y se mostró "convencido de que este compromiso está garantizado con estos presupuestos". "Estamos hablando de unos presupuestos que dedican mucho al crecimiento y la inversión en infraestructuras en nuestra provincia", puntualizó al tiempo que pidió al resto de grupos políticos en el Congreso que sumen a este apoyo "rotundo" a la provincia de Granada con su voto favorable. "Que no sea el no por el no, que al menos lo estudien y busquen lo mejor para Granada", insistió Carlos Rojas, quien consideró "fundamental" que los Presupuestos Generales del Estado para 2017 salgan adelante, "porque siguen la senda del crecimiento y la recuperación económica".